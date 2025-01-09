Gaziantep FK, İstanbulspor'u kupada 4 golle devirdi!

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Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında İstanbulspor'u 4-0 yendi.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 24, 88 ve 90+2. dakikalarda Kenan Kodro, 86. dakikada Eren Erdoğan kaydetti.
MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada Furkan'ın ara pasında savunma arkasında topla buluşan Sorescu'nun bekletmeden yaptığı filelerle buluştu ancak gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.
9. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına gönderilen topa Kenan Kodro'nun vuruşunda kaleci son anda meşin yuvarlağı çeldi.
15. dakikada Sorescu'nun penaltı noktasına attığı pasa Lungoyi'nin vuruşunda top kaleci Mücahit'te kaldı.
19. dakikada Gaziantep FK'nın sol köşeden kullandığı kornerde topa iyi yükselen Kenan Kodro'nun kafa vuruşunda kaleci gole izin vermedi.
23. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Lungoyi'nin sert şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.
24. dakikada sağ kanattan Ömürcan Artan'ın ortasında Kenan Kodro'nun yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0
30. dakikada Sambissa'nın yerden penaltı noktasına pasında Dijlan Aydın'ın bekletmeden yaptığı volesinde top üstten dışarı gitti.
39. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Sambissa'nın şutunda kaleci Mustafa Burak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
52. dakikada Diarra'nın ceza sahası sol çaprazından sert şutunda top kaleci Mustafa Burak'ta kaldı.
66. dakikada savunmanın hatasıyla topla buluşan Emir Kaan, sol çaprazdan ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı ancak kaleci Mustafa Burak gole izin vermedi.
70. dakikada Emir Kaan'ın ceza sahasından şutunda kaleci Mustafa Burak topu kontrol etti.
72. dakikada Maxim'in sol kanattan ortasında savunmadan seken topu kale önünde Ogün tamamladı ancak top üstten auta çıktı.
86. dakikada ceza sahasında Halil'in kale önüne pasına Maxim dokundu kaleciden dönen topu Eren Erdoğan filelerle buluşturdu. 2-0
88. dakikada ceza sahasında Halil Dervişoğlu'nun pasında topla buluşan Kenan Kodro yerden topu ağlara gönderdi. 3-0
90. dakika ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kenan Kodro'nun vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu. 4-0