Gaziantep FK - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası maçı canlı yayın bilgisi!

Haberin Devamı

Gaziantep FK, Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile mücadele edecek. Son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Gaziantep ekibi, kupada da başarıyı yakalamak istiyor. İstanbulspor ise kupa yolunda kazanarak ilerlemenin peşinde. Heyecanlı karşılaşmanın yayın kanalı belli oldu. İşte Gaziantep FK - İstanbulspor maçı canlı yayın bilgisi...

GAZİANTEP FK-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - İstanbulspor maçı bugün (9 Ocak) saat 18.00'de başlayacak.

Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Müsabakayı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.