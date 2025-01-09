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Gaziantep FK - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası maçı canlı yayın bilgisi!

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#Gaziantep FK#İstanbulspor#Türkiye Kupası
Gaziantep FK - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Ziraat Türkiye Kupası maçı canlı yayın bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 12:59

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup mücadeleleri ile devam ediyor. Gaziantep FK, İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep ekibi, ev sahibi avantajını kullanarak sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. İstanbulspor ise üst turu çıkma hedefinde. Peki Gaziantep FK - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgisi...

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Gaziantep FK, Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile mücadele edecek. Son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Gaziantep ekibi, kupada da başarıyı yakalamak istiyor. İstanbulspor ise kupa yolunda kazanarak ilerlemenin peşinde. Heyecanlı karşılaşmanın yayın kanalı belli oldu. İşte Gaziantep FK - İstanbulspor maçı canlı yayın bilgisi...

GAZİANTEP FK-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - İstanbulspor maçı bugün (9 Ocak) saat 18.00'de başlayacak.

Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Müsabakayı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

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#Gaziantep FK#İstanbulspor#Türkiye Kupası

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