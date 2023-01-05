Canlı anlatım: Gaziantep FK Başakşehir maçı

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Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK, evinde son iki maçı galibiyetle tamamlayan Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.

Kalyon Stadı'nda 17:00'da başlayan mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Karşılaşmayı Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan anbean takip edebilirsiniz.



CANLI ANLATIM

GAZİANTEP FK 0-0 BAŞAKŞEHİR

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER



Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Veliu, Jevtovic, Halil İbrahim, Ertuğrul, Mustafa, Figueiredo, Maxim, Merkel, Kitsiou.



Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Aleksic, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka.



MAÇ ÖNÜ NOTLAR



Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanamayan Gaziantep FK, en üst ligde taraftarı önünde tek sezondaki en uzun galibiyet hasretini tekrarlama tehlikesiyle karşı karşıya. Gaziantep temsilcisi, daha önceki beş karşılaşmalık seri esnasında İstanbul Başakşehir'i ağırladığı mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında oynadığı altı maçta 11 puan toplayan İstanbul Başakşehir, altıncı karşılaşmalar itibarıyla sadece 2016/17'de daha fazla puan kazandı. Son üç dış saha mücadelesinde üst üste iki kez aynı sonucu almayan Boz Baykuşlar, son ziyaretinde Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti. İstanbul takımlarına rakip olduğu son yedi maçı kazanamayan Gaziantep FK, en üst ligdeki en uzun galibiyet hasretini yaşama tehlikesiyle karşı karşıya.

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Süper Lig'deki son iki maçını kazanan İstanbul Başakşehir, bu sezon ligde ikinci kez üç karşılaşmalık galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Antalyaspor'u 2-0 yendiği son karşılaşmada rakip kaleye sadece iki isabetli şut gönderen Boz Baykuşlar, Fenerbahçe'nin ardından ligde gol başına en az isabetli şut çeken takım konumunda. Bu sezon Süper Lig'de en yüksek pas isabet oranına sahip takım olan İstanbul Başakşehir, Alanyaspor'un ardından topa en fazla sahip olan ekip konumunda. Gaziantep FK ise lig genelinde topla en az oynayan takım.

Süper Lig'deki son üç maçında da gol katkısında bulunan Furkan Soyalp, kariyerinin en uzun serisini yaşıyor. Gaziantep FK formasıyla en üst ligde bu şekilde daha uzun seri yakalayan son isim ise Alexandru Maxim. Forma giydiği son dört Süper Lig maçında toplam dört gole katkıda bulunan Danijel Aleksic, son iki karşılaşmada da fileleri havalandırdı. Sırp orta saha, Süper Lig kariyerinde ilk kez üç maçlık seri yakalamayı hedefliyor. Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'un Süper Lig kariyerinde 5+ kez karşılaştığı meslektaşları arasında Abdullah Avcı'dan daha düşük bir galibiyet oranında kaldığı tek rakibi henüz mağlup edemediği Şenol Güneş.

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GAZİANTEP FK İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK İstanbul Başakşehir maçı saat 17:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.