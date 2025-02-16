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Gaziantep FK iç sahada göz kamaştırıyor

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#Süper Lig#Gaziantep FK#Sporanasayfa
Gaziantep FK iç sahada göz kamaştırıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 13:31

Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 2-1 yenen Gaziantep FK, sahasındaki 7. galibiyetini elde etti. Kırmızı-siyahlılar iç sahadaki performansıyla ligin en iyi 5 takımından biri oldu.

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Gaziantep temsilcisi, ligde bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Ev sahibi olduğu müsabakalarda TÜMOSAN Konyaspor, Göztepe, RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor, Onvo Antalyaspor, Adana Demirspor ve Net Global Sivasspor'u yenen Gaziantep FK, Beşiktaş, Trabzonspor ve Sipay Bodrum FK ile berabere kaldı, Reeder Samsunspor ve Galatasaray'a yenildi.

Evinde oynadığı lig maçlarında 24 puan toplayan Gaziantep temsilcisi, rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde 6 gol gördü. Gaziantep FK, Süper Lig'de sahasında en az gol yiyen takımlardan biri oldu.

Kırmızı-siyahlılar iç sahada 32 puan toplayan Galatasaray, 28 puan toplayan Göztepe, 27 puan toplayan Fenerbahçe ve 24 puan toplayan Trabzonspor'un ardından ligin iç sahada en çok puan toplayan 5. takımı konumunda.

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#Süper Lig#Gaziantep FK#Sporanasayfa

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