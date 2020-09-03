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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.09.2020 - 15:07 | Son Güncelleme:

Gaziantep FK hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ediyor

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Gaziantep FK hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ediyor
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde devam etti.

Bir süredir Afyonkarahisar'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, kulüp tesislerine döndü.

Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde evindeki ilk idmanını yapan Gaziantep ekibi, iki grup halinde antrenman gerçekleştirdi.

Güç ve kuvvet çalışmalarının yapıldığı antrenmanda, milli takımlarda bulunan Maxim ve Tosca dışında tüm futbolcular yer aldı.

Gaziantep FK hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ediyor

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