Canlı anlatım: Gaziantep FK Hatayspor maçı

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Spor Toto Süper Lig 22. hafta maçında Gaziantep FK ile Hatayspor karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

GAZİANTEP FK 2-1 HATAYSPOR

27' El Kaabi, 38' Jevtovic, 56' Markovic

İlk yarı bitti...

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada Markovic'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Halil İbrahim'in şutu yan ağlarda kaldı.

16. dakikada sol kanatta rakiplerini çalımlayan Lobjanidze'nin tehlikeli ortasını savunma son anda kornere çeldi.

21. dakikada penaltı noktası üzerine atılan pasa dönerek vuruşunu yapan El Kaabi'nin şutu üstten farklı şekilde auta çıktı.

27. dakikada Lobjanidze'nin sol kanattan arka direğe ortasında topla buluşan El Kaabi'nin savunmadan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 0-1

38. dakikada Maxim'in rakiplerini çalımladıktan sonra içeri çevirdiği topa Jevtovic'in vuruşu savunmadan döndü, dönen topu bir kez daha tamamlayan Jevtovic skoru eşitledi. 1-1

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45. dakikada Ömürcan'ın sağ kanattan ortasına Furkan'ın yaptığı kafa vuruşu yandan az farkla auta çıktı.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Furkan, Jevtovic, Halil İbrahim, Ertuğrul, Mustafa, Figueiredo, Ömürcan, Maxim, Markovic.



Hatayspor: Erce, Kamil, Burak Bekaroğlu, Recep Burak Yılmaz, Adekugbe, Musa, Boudjemaa, Ribeiro, Lobjanidze, El Kaabi, Bertuğ.

GAZİANTEP FK HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 22. Hafta mücadelesinde Gaziantep FK, Hatayspor'u konuk ediyor. Saat 17.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilir.