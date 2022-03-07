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Gaziantep FK Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Gaziantep#Hatayspor
Gaziantep FK Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Gaziantep FK Hatayspor maçı ile Süper Lig'de mücadele devam edecek. Hatayspor ile daha önce 21 kez karşılaşan Gaziantep FK, bu karşılaşmalardan 7'şer kez galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. Peki, son derece çekişmeli geçmesi beklenen Gaziantep FK Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

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Gaziantep FK Hatayspor maçı, ligin orta sıralarına yön verecek. Bu karşılaşmadan 3 puan alması halinde ilk dörde girme iddiasını sürdürecek olan Hatayspor, en iyi kadrosu ile sahaya çıkacak. Peki, Gaziantep FK Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

GAZİANTEP FK HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 28'inci Hafta mücadelesinde Gaziantep FK, Hatayspor'u konuk edecek. 7 Mart Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak mücadele Bein Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek.

 

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#Gaziantep#Hatayspor

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