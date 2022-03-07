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Gaziantep FK Hatayspor maçı, ligin orta sıralarına yön verecek. Bu karşılaşmadan 3 puan alması halinde ilk dörde girme iddiasını sürdürecek olan Hatayspor, en iyi kadrosu ile sahaya çıkacak. Peki, Gaziantep FK Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

GAZİANTEP FK HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 28'inci Hafta mücadelesinde Gaziantep FK, Hatayspor'u konuk edecek. 7 Mart Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak mücadele Bein Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek.