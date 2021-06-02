Gaziantep FK, Güray Vural ile yollarını ayırdıklarını açıkladı

Kulüpten yapılan açıklamada, "İki sezondur formamızı başarıyla terleten Güray Vural ile sözleşmemiz sona ermiş olup, yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze vermiş olduğu katkılarından dolayı Güray Vural’a en içten dileklerimizle teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Güray Vural ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla güzel dostluklar edindiği Gaziantep Kulübünden ayrıldığını belirterek taraftara veda etti.

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