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GeriFutbol Gaziantep FK, Güray Vural ile yollarını ayırdıklarını açıkladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.06.2021 - 13:37 | Son Güncelleme:

Gaziantep FK, Güray Vural ile yollarını ayırdıklarını açıkladı

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Gaziantep FK, Güray Vural ile yollarını ayırdıklarını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sözleşmesi sonra eren Güray Vural ile yolların ayrıldığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İki sezondur formamızı başarıyla terleten Güray Vural ile sözleşmemiz sona ermiş olup, yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze vermiş olduğu katkılarından dolayı Güray Vural’a en içten dileklerimizle teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Güray Vural ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla güzel dostluklar edindiği Gaziantep Kulübünden ayrıldığını belirterek taraftara veda etti.

Gaziantep FK, Güray Vural ile yollarını ayırdıklarını açıkladı

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