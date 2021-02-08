Gaziantep FK Göztepe maçı saat kaçta? Beraberlikler dikkat çekiyor

Göztepe'ye rakip olduğu ilk dört lig maçının üçünü kaybeden Gaziantep FK, daha sonraki yedi karşılaşmada mağlubiyet almadı. Gaziantep FK ile oynadığı üç Süper Lig maçını da kazanamayan Göztepe, lig tarihinde en az dört kez rakip olduğu 47 takım arasında sadece Adalet'i mağlup edemedi.

Gaziantep FK ile Göztepe arasında oynanan son altı lig maçında da karşılıklı goller atıldı ve son beş karşılaşma berabere bitti. Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kaybeden Gaziantep FK, lig tarihinde üst üste üç yenilgi almadı. Bu sezon deplasmanda oynadığı ilk beş Süper Lig maçında yenilgi almayan Göztepe daha sonraki altı karşılaşmanın beşinden mağlup ayrıldı.

Gaziantep FK, pazartesi günleri evinde çıktığı üç Süper Lig maçını da kaybetmedi. Gaziantep FK'nın Süper Lig'de attığı son üç golün ikisini kaydeden ve bunları penaltıdan bulan Alexandru Maxim, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada Göztepe filelerini de bu şekilde havalandırmıştı. Cherif Ndiaye, Süper Lig'in geride kalan bölümünde Göztepe formasıyla en fazla gol atan oyuncu ancak bu gollerin sadece birini deplasmanda kaydedebildi.

Bu sezon Süper Lig'de en az 10 isabetli şut çeken oyuncular arasında bu şutları en yüksek yüzdeyle gole çeviren isim, Göztepe forveti Cherif Ndiaye. Süper Lig'de yabancı meslektaşlarına rakip olduğu son dört maçı kazanan Ünal Karaman, bu karşılaşmalarda 12 gol sevinci yaşadı.

GÖZTEPE, GAZİANTEP’TE GALİBİYET ARAYACAK

Süper Lig’de hafta içi mesaisinde evinde Yeni Malatyaspor’la 2-2 berabere kalıp galibiyet hasretiniÿ3 maça çıkaran Göztepe, yarın, çıkışa geçmek isteyen Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Kalyon Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak maçta hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren Alpaslan’ın durumu maç saatinde belli olacak. Göztepe’nin başında çıktığı 3 maçta da galibiyetle tanışamayan Teknik Direktör Ünal Karaman, "Yoğun bir fikstüre sahibiz. Bu maça iyi hazırlandık. Mücadelemizi en iyi şekilde sahaya yansıtacağız. Yeni Malatyaspor karşılaşmasında iyi bir oyun ortaya koyup sonuç alamadık. Gaziantep deplasmanında oyunumuzu üst seviyeye çıkarıp istediğimizi alacağız" diye konuştu.

GÖZTEPE, GAZİANTEP FK MAÇLARINDA BERABERLİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Süper Lig’de pazartesi günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek Göztepe, rakibiyle oynadığı son 5 maçtan beraberlikle ayrıldı.

İki takımın beraberlik serisi 2016-2017 sezonunda başladı. Göztepe 1’inci Lig’de karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü’yle deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’ndaki maç da 2-2 sona erdi. İki ekibin yolları geçen sezon Süper Lig’de kesişti.

Sezonun ilk yarısında Gaziantep’te oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu defa Gürsel Aksel Stadı’nda karşılaşan Göztepe ve Gaziantep FK yine yenişemedi ve bu maç da 1-1 sona erdi. Bu sezonun 3’üncü haftasındaki karşılaşmada ise Göztepe galibiyeti son dakika golüyle kaçırdı. Maçın uzatma dakikalarında Gaziantep FK penaltı kazandı ve Maxim’in golüyle 90 dakika 2-2 berabere tamamlandı.

GAZİANTEP FK GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK Göztepe maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...