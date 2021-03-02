Gaziantep FK Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Gaziantep FK Gençlerbirliği maçı ile iki takım karşı karşıya geliyor. Gençlerbirliği'ne rakip olduğu beş lig maçının birini kazanabilen Gaziantep FK, tek galibiyetini geçen sezon sahasında aldı. Gaziantep FK'ya rakip olduğu ilk üç resmi maçı kazanan Gençlerbirliği, Süper Lig'de çıktığı daha sonraki üç karşılaşmada tek galibiyet alabildi. Evinde oynadığı son 20 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Gaziantep FK tek mağlubiyetini 29 Ocak'ta Galatasaray'dan aldı. Süper Lig'de dokuz maçtır kazanamayan Gençlerbirliği, daha uzun bir galibiyet hasretini en son 2001/02 sezonunda yaşamıştı. Şimdi gözler bugün oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Gaziantep FK Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de oynadığı son altı iç saha maçının üçünde gol yemeyen Gaziantep FK, daha önceki 29 karşılaşmada aynı sayıda gole kapama yapabilmişti. Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde salı günleri oynadığı dört deplasman maçından da mağlup ayrıldı.
Bu sezon en az Süper Lig maçının açılış golünü atan takım olan Gençlerbirliği, bu karşılaşmalarda 8 puan kaybetti. Gaziantep FK ise aynı süreçte ilk golü yediği sekiz lig maçından sadece 3 puan çıkarabildi. Görev yaptığı son beş lig maçında gol sevinci yaşayamayan Alexandru Maxim, daha önceki dokuz karşılaşmada sekiz gol atmıştı. Rumen orta sahanın Süper Lig'deki daha uzun tek suskunluğu ise Şubat-Mart 2020 arasındaki altı maçlık serisiydi.
Gaziantep FK forveti Muhammet Demir'in Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı iki rakibinden biri Gençlerbirliği. Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de attığı son altı golün dördü penaltıdan gelirken; diğer gollerden birini Ertaç Özbir kendi kalesine attı.
GAZİANTEP FK GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK Gençlerbirliği maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.