Gaziantep FK Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de oynadığı son altı iç saha maçının üçünde gol yemeyen Gaziantep FK, daha önceki 29 karşılaşmada aynı sayıda gole kapama yapabilmişti. Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde salı günleri oynadığı dört deplasman maçından da mağlup ayrıldı.

Bu sezon en az Süper Lig maçının açılış golünü atan takım olan Gençlerbirliği, bu karşılaşmalarda 8 puan kaybetti. Gaziantep FK ise aynı süreçte ilk golü yediği sekiz lig maçından sadece 3 puan çıkarabildi. Görev yaptığı son beş lig maçında gol sevinci yaşayamayan Alexandru Maxim, daha önceki dokuz karşılaşmada sekiz gol atmıştı. Rumen orta sahanın Süper Lig'deki daha uzun tek suskunluğu ise Şubat-Mart 2020 arasındaki altı maçlık serisiydi.

Gaziantep FK forveti Muhammet Demir'in Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı iki rakibinden biri Gençlerbirliği. Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de attığı son altı golün dördü penaltıdan gelirken; diğer gollerden birini Ertaç Özbir kendi kalesine attı.

GAZİANTEP FK GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK Gençlerbirliği maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.