Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış maçında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 3-0 yendi.

Gaziantep Stadı'nda oynanan maçta sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 12 ve 45+12. dakikalarda penaltıdan Barış Alper Yılmaz ve 16. dakikada Eren Elmalı kaydetti.

LİGDE GALİBİYET SERİSİ 9 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 9 maçı kazandı.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Beşiktaş deplasmanında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 mücadeleyi kazandı.

Bu sezona da galibiyetle giren Galatasaray, ligdeki galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

SEZONA İYİ BAŞLAMA GELENEĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Galatasaray, Süper Lig tarihinde ilk hafta maçlarındaki iyi performansını devam ettirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan 67 sezondaki açılış maçlarında 46 galibiyet, 12 yenilgi, 9 beraberlik aldı. "Cimbom" 68. açılış maçını da kazanarak galibiyet sayısını 47'ye çıkardı.

Galatasaray, lig tarihinde misafir takım sıfatıyla oynadığı 29. ilk hafta maçında 16. kez kazandı. Bu süreçte 7 mağlubiyet yaşanan sarı-kırmızılılar, 6'sında ise berabere kaldı.

UĞUR MELEKE: YÜZDE 60'I REKLAM OLAN BİR FİLM İZLİYORUZ!

Sezonun açılış maçındaki hakem yönetimini, oynanan futbolu ve galibiyete ulaşan Galatasaray'ın performansını Hürriyet Spor yazarlarından Uğur Meleke, köşe yazısında değerlendirdi.

İşte Uğur Meleke’nin yazısı:

Dün Gaziantep-Galatasaray maçının ilk devresi, uzatmalarla beraber 57 dakika sürdü. Bu 57 dakikanın sadece 24:04’ünde top oyunda kalmış. Yani ekrana baktığımız sürenin kabaca yüzde 60’ında futbol oynanmıyor. Sakatlıklar, VAR incelemeleri, itiş-kakış... Bir benzetme yapmak gerekirse, bilet alıyorsunuz, sinemaya gidiyorsunuz, 100 dakikalık filmin 60 dakikasında reklam izliyorsunuz! Kim izler bu filmi? Kim gider o sinemaya bir daha?

Meslektaşım Murat Fevzi Tanırlı mükemmel bir detay yakalamış: Hafta içinde oynanan Şampiyonlar Ligi elemelerinde en fazla faul düdüğünü Arda Kardeşler çalmış. Konferans Ligi’nde de rekor Atilla Karaoğlan’da. Hakemlerimiz oyunu çok fazla kesiyor. Futbolcular çok fazla yerde yatıyor. Türkiye’de futbol durarak-dinlenerek oynanıyor. Bu temposuz ligin faturasını da Shakhtar-Beşiktaş ve Feyenoord-Fenerbahçe eşleşmelerinde ödüyoruz maalesef.

GALATASARAY BİR HAFIZA TAKIMI

Lig kötü ancak şampiyon Galatasaray, sezonu gayet iyi seviyede açtı dün Antep’te. Geçen sezonu bitiren takımın üç santrforundan (Osimhen, İcardi ve Morata’dan) hazırlık döneminde faydalanamadı sarı kırmızılılar. Okan Buruk üç ciddi hazırlık maçında, Cagliari, Strasbourg ve Lazio önünde ileri uçta Barış ve biraz da Sallai’den faydalanmıştı. Lige de en uçta Barış’la başladı. Dün Barış birini kendisinin kazandırdığı iki penaltı golü attı. Bir asist yaptı, bir de kırmızı kart göstertti. Okan Buruk hazırlık maçlarında ektiği tohumların ödülünü Gaziantep önünde aldı diyebiliriz rahatlıkla.

Bir kıyas yapmak gerekirse, Galatasaray’ın şampiyonluk yolundaki rakibi Fenerbahçe’nin teknik direktörü Mourinho’nun kararlarına bakabiliriz sanırım. Onun takımı da Al Ittihad, Benfica ve Lazio ile üç ciddi hazırlık maçı oynadı. Bu üç maçın ikisine 4-2-3-1’le başladı. Feyenoord öncesi son sınav Lazio önünde en uçta Duran forma giydi. Aradan birkaç güç geçti, Fenerbahçe’nin Rotterdam deplasmanında formasyonu 3-5-2, santrforu da En Nesyri idi!

Okan Buruk hazırlık döneminde yarattığı hafızadan yararlandı Antep deplasmanında. Mourinho’nun ise denemeleri sürüyor.