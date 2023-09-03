Gaziantep FK-Galatasaray maçında yine başardılar! Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu vurgusu: 'Türk futbolu için heyecan verici'

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Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yı Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-0 mağlup etti.

GOLLER KEREM VE ICARDİ'DEN GELDİ

Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 64. dakikada Mauro Icardi ve 73. dakikada penaltıdan Mauro Icardi attı.

VAR'A TAKILDI

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun 2 ve 75. dakikalarda attığı goller, VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

YİNE AYNI İŞ BİRLİĞİ

Geçen sezon sarı-kırmızılıların şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan iş birliği yeniden ortaya çıktı.

İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Galatasaray, 64. dakikada maçı kopardı. Angelino'nun pasında soldan savunma arkasına sarkan Kerem, çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalacağı anda sağından bindiren Icardi'yi gördü. Arjantinli golcü, yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

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Geçen sezona damga vuran Kerem - Icardi ikilisi, Gaziantep'te de maçı koparan isim oldu.

'BU BAĞ, TÜRK FUTBOLU İÇİN HEYECAN VERİCİ'

Hürriyet yazarlarından Uğur Meleke ve Engin Kehale ise Gaziantep FK-Galatasaray maçını kaleme aldı.

UĞÜUR MELEKE: KEREM'DEN ICARDI'YE BİR 'ICARDI' ASİSTİ

İki gün önce Orta ve Batı Avrupa’daki büyük liglerin transfer dönemi tamamlandı. 6’sında Belçika, 7’sinde İsviçre ve Arabistan, 11’inde Yunanistan’ın yaz transfer periyotları sona eriyor. Kulüplerimiz hem ekonomik darboğazda oldukları, hem de kadrolarını yenilemek istedikleri için haliyle Eylül’ün ikinci çeyreğini bekliyorlar. Özellikle Belçika ve Suudi Arabistan da transferi kapatınca bizim kulüplerin işi daha kolaylaşacak ve 15 Eylül’e kadar muhtemelen bayağı oyuncu alacaklar.

G.ANTEP’TE 11 SIKINTISI

Gaziantep de henüz transferi tamamlamayanlardan. Dün hem sağ bekleri Mbakata, hem de sol bekleri Khacef’in sağlık sorunları olunca 11 kurmakta güçlük yaşadılar. Sağ bekte Ömürcan sıkça deneyimsizliğinin sıkıntılarını yaşadı. Sol bekte de ben stoper orijinli Arda Kızıldağ’ın başlamasını beklerdim ama Mustafa Eskihellaç’ı tercih etti Erdal Hoca. Maçın birinci dakikasından itibaren de zaten çalımcı Tete, pozisyonuna henüz alışamamış Mustafa’ya üstünlük kurdu. İkinci dakikada sağdan Tete üretimi bir pozisyonda gelip attılar, ofsayt nedeniyle iptal oldu. 5’inci dakikada bir kez daha sağdan Tete-Kerem Demirbay-Kerem Aktürkoğlu rotasıyla buldular golü.

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iKiNCi GOLLE FiŞi ÇEKTiLER

İlk çeyrekteki şaşkınlıktan sonra Gaziantep oyuna zaman zaman ortak oldu, Galatasaray’da da özellikle tamamlanamayan ataklar sonrası geri dönüşlerde sıkıntılar gözlemlendi. Belki Molde 11’inin bozulmadan Gaziantep’e gelmesi birtakım yorgunluklar doğurmuş olabilir. Ancak 64’te Kerem Aktürkoğlu-İcardi işbirliğiyle ikinci golü bulunca Galatasaray zaten maçın fişini çekti. Ve milli maç arasına hem Devler Ligi bileti almış, hem de ligde gerekeni yapmış olmanın mutluluğuyla giriyorlar şüphesiz.

AYNI GOLÜ YiNE ATTI

Galatasaray'da dünün yıldızı Kerem Aktürkoğlu’na ayrı bir parantez açmak lazım elbette. 2’nci dakikada bir gol attı, sayılmadı. 5’te aynı golü bir daha attı. 64’te Mauro İcardi’ye adeta bir İcardi asisti yaptı. 75’te bir gol daha attı, bu kez de el nedeniyle iptal oldu. Kerem’in özellikle İcardi ile kurduğu özel bağ, Şampiyonlar Ligi grup maçları öncesi Türk futbolu için heyecan verici.

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ENGİN KEHALE: SARI SAYFALARDA ARADIĞINI BULDU

Gaziantep-Galatasaray maçını dizilişler üzerinden okumak gerekiyor. BU satırların yazarını düzenli okuyanlar, Pep Guardiola’nın dizilişler için “Sarı sayfalar gibidir. Sadece rakamlardan ibarettir” dediğini bilirler. Futbol, artık dizilişlerin iç içe girdiği bir oyun, doğru ancak sahaya ne şekilde yayıldığınız, maçın gidişatında hala çok belirleyici olabiliyor. Gaziantep FK-Galatasaray maçının başlangıcını da dizilişler üzerinden okuyabiliriz...

MOLDE TAKTiĞi iLE ÇIKTI

Erdal Güneş, Molde’nin üçlü savunma ile sarı kırmızılılara çıkarttığı sorunları analiz edip, benzer bir kurgunun Okan Buruk’un öğrencileri karşısında işleyebileceğini öngörmüştü. Galatasaray’ın, karşısındaki 3-4- 3’e karşı planı hazırdı. Tete ve Boey üzerinden Mertens’i rakibin arkasına kaçırmak, sonrasında çok oyuncuyla rakip ceza sahasına koşu yapmak. İlk 20-25 dakika, bu plan kusursuz işledi. İlk 5 dakikada bir gol, bir ofsayt nedeniyle geçersiz olan gol. 7 ve 12. dakikalarda Kerem Demirbay’ın rakip ceza sahasına koşuları. 14. dakikada yine Kerem Demirbay-Mertens üzerinden sağ kanattan bir hücum. Bu süreçte Galatasaray’ın 7 şut girişimine karşı Gaziantep FK’nın sadece bir şutu vardı.

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GÜNEŞ DiZiLiŞi DEĞiŞTiRiNCE

İşler, Okan Buruk’un istediği gibi devam ediyordu. Sonrasında Erdal Güneş, Gradel’i sol kenara çekip Maxim’i içeri alarak 5-4-1 şeklinde sahaya yayılmaya başladı ve ilk yarının kalan bölümünde oyuna denge geldi. İkinci yarı, Galatasaray daha fazla pas yaparak oyunu tutmayı başardı. İkinci perdenin başrolü, her golünde tribünlere şarkılar söyleten adam İcardi’ydi. Önce Kerem Aktürkoğlu’nun -artık Batman ile Robin gibi oldular- asistini gole çevirdi, sonra kendi kazandığı penaltıyı ağlara gönderdi. Sarı kırmızılılar, Zaha-Ziyech’e istediği dakikaları veremediği bu dönemi neredeyse kusursuz geçmeyi ve ligde kalesini üç maçta da gole kapamayı başardı. Artık sıra, Kopenhag maçına kadar oyunu istenilen seviyeye çekmeye geldi.

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