Gaziantep FK - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyonlar: Ofsayt, penaltı, kırmızı kart... Hakem Kadir Sağlam'ın kararları çok konuşuldu!

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında oynadığı Hollanda temsilcisi Ajax maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'e döndü.

Son şampiyon Galatasaray, 22. haftada Gaziantep FK ile Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Okan Buruk, takımını müsabakaya, Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Jelert, Torreira, Sara, Ahmed Kutucu, Sallai, Mertens, Osimhen 11'yle çıkardı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Barış Alper Yılmaz, Alvaro Morata, Efe Akman ve Metahan Baltacı yer aldı.

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Deneyimli teknik direktör, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında 2-1 kaybettikleri Ajax maçının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Buruk, Ajax maçında ilk 11'de yer alan Berkan Kutlu, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'a ilk 11'de yer vermedi. Buruk, bu oyuncuların yerine ise Jelert, Ahmed Kutucu ve Sallai'ye şans verdi.

ALVARO MORATA KADRODA

Sarı-kırmızılıların yeni transferi İspanyol yıldız Alvaro Morata da yedek kulübesinde yer aldı.

AHMED KUTUCU SİFTAH YAPTI, OFSAYT İTİRAZLARI VE VAR KONTROLÜ

Galatasaray, 5. dakikada Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Drise Mertens, kazanılan köşe vuruşunu ceza yayı üzerindeki Ahmed Kutucu'ya kesti. Gelişine bir şut çıkaran Kutucu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi.

Golün ardından Gaziantep FK cephesinden ofsayt itirazları yapılırken, VAR kontrolünün ardından gol geçerli sayıldı.

Bu golle birlikte Ahmed Kutucu da Galatasaray formasıyla ilk kez fileleri sarsmış oldu.

GAZİANTEP FK'DAN PENALTI BEKLENTİSİ

Karşılaşmanın 23. dakikasında gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası içine yerden yapılan orta, kaleci Muslera'dan sekti ve Davinson Sanchez'e çarptı. Ev sahibi ekibin futbolcuları penaltı itirazında bulunurken, hakem Kadir Sağlam pozisyon için 'devam' kararı verdi.

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Sağlam'a VAR merkezinden de herhangi bir uyarı gelmedi.

TORREIRA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Mücadelenin 36. dakikasında Gaziantep FK futbolcusu Christopher Lungoyi ile Galatasaraylı Lucas Torreira, girdikleri ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

Hakem Kadir Sağlam, Gaziantep FK lehine faul düdüğünü çalarken Torreira'ya da sarı kart gösterdi. Uruguaylı futbolcu, bu kartla birlikte gelecek hafta oynanacak olan Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü.

Galatasaray cephesi, pozisyonda Lungoyi'nin faul yaptığını belirterek oyuncunun ikinci sarıdan kırmızı kartla ihraç edilmesi yönünde itirazlarda bulundu.

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