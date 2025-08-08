×
Gaziantep FK - Galatasaray maçında tartışmalı hakem kararları! Penaltı sonrası yoğun tepki

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2025 23:10

Süper Lig'de 2025-26 sezonunun açılış maçında Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya gelirken müsabakaya ilk yarıdaki hakem kararları damga vurdu.

Trendyol Süper Lig'in açılış maçında, Gaziantep FK ile Galatasaray arasındaki karşılaşmanın ilk yarısını sarı-kırmızılılar 3-0 önde tamamladı.

HENÜZ İLK DAKİKADA GÖZLER ALİ ŞANSALAN'A DÖNDÜ

Lucas Torreira'nın ceza sahası içinde Christopher Lungoyi'ye kayarak müdahalede bulununca ev sahibi ekipte gözler hakeme döndü. Bir süre VAR'ı dinleyen Ali Şansalan, uyarı almayınca kararı devam oldu.

 

VAR UYARDI KARAR PENALTI

8.⁠ ⁠dakika Sara'nın korner atışından gelen topuna hamle yapan Sallai, Rodrigues'in müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı neticesinde saha kenarındaki ekrandan pozisyonu izleyen Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

Ali Şansalan'ın bu kararının ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, hakem heyetine yoğun itirazlarda bulundu.

12.⁠ ⁠dakikada meşin yuvarlağın başına geçen Barış Alper Yılmaz, topu kaleci Mustafa Burak Bozan'ın solundan filelere gönderdi: 0-1.

GALATASARAY BİR KEZ DAHA BEYAZ NOKTADA

45+11. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, Bacuna'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan yeniden penaltı noktasını gösterdi.

45+12. dakikada topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, topu filelerle buluşturdu: 0-3.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

