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Gaziantep FK-Galatasaray maçında bir garip ofsayt hikayesi!
Galatasaray ligin ilk yarısında 20 maçta 1.9 ofsayt ortalaması ile oynarken, dün 7 kez ofsayta düştü.
Aslan kritik pozisyonlarda ofsayta takılırken, Antep cephesi ofsayt taktiği yapmadıklarını söyledi.
İYİ İLETİŞİM KURDUK
Antepli stoper Alin Tosca, “Ofsayt taktiğimiz yoktu” dedi. Rumen savunmacı, “İyi iletişim kurduk. Böyle oynayacaklarını biliyorduk” ifadelerini kullandı
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