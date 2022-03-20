Gaziantep FK-Galatasaray maçında Berkan Kutlu'dan büyük hata! Goller ve penaltı sonrası tepki...

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Gaziantep FK ile Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 30. hafta maçında Berkan Kutlu damgasını vurdu.

10 GÜNDE 4. KEZ SAHAYA ÇIKTI

10 Mart'ta Camp Nou'da Barcelona'ya karşı maça 11'de başlayan Berkan, 14 Mart'ta Beşiktaş, 17 Mart'ta İstanbul'daki Barcelona maçında da sahaya çıktı.

Kısa süre içerisinde yüksek tempoda oynanan 3 maçta gösterdiği performans beğeni toplayan Berkan, Gaziantep'te dikkat çeken bir hata yaptı.

Gaziantep FK-Galatasaray maçına da 11'de başlayan 24 yaşındaki futbolcunun, ortaya koyduğu performans tepki gördü.

PENALTI YAPTIRDI

Yaptığı pas hataları sebebiyle ilk yarıda sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri olan Berkan, 69. dakikada penaltıya sebebiyet verdi.

Ev sahibi ekibin taç atışında top ceza sahasına gelirken Berkan'ın Figueiredo'ya müdahalesi sonrası hakem Arda Kardeşler orta noktayı gösterdi.

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OFSAYTI BOZAN İSİM

Gaziantep'in Djiolobodji ile bulduğu ilk golde de ofsaytı bozan isim Berkan Kutlu oldu.

Gaziantep FK, penaltıyla skoru 2-1'e getirirken Berkan Kutlu için de sosyal medyada olumsuz yorumlar yapıldı.

18'DE 18 YAPTI

Penaltıda topun başına geçen ve ağları havalandıran Maxim, Süper Lig'de 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'de kaçırmadan en fazla penaltı kullanan isim oldu. Rumen yıldız, 18'de 18 yapmayı başardı.

EN FAZLA ŞUT ATAN TAKIM

Ayrıca Gaziantep FK, Galatasaray karşısında ilk yarıda 13 şut denemesi gerçekleştirdi. Ev sahibi ekip, bu sezon sarı-kırmızılılar karşısında ilk devrede en çok şut çeken takım oldu.