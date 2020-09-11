Gaziantep FK, Galatasaray maçına hazır!
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig 2020-2021 sezonunun ilk haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı ve akşam saatlerinde İstanbul'a giderek kampa girecek.
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