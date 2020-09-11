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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.09.2020 - 13:24 | Son Güncelleme:

Gaziantep FK, Galatasaray maçına hazır!

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Gaziantep FK, Galatasaray maçına hazır!
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Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig 2020-2021 sezonunun ilk haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

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Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı ve akşam saatlerinde İstanbul'a giderek kampa girecek.

 

Gaziantep FK, Galatasaray maçına hazır

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