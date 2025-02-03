GAZİANTEP FK GALATASARAY CANLI YAYIN 🔴|| Muhtemel 11'ler belli oldu! Gaziantep FK Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Gaziantep FK Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 22. Haftanın son maçı öncesinde başta belirtilen sorunun cevabı başta iki takımın taraftarları olmak üzere sporseverler tarafından başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Karşılaşmanın saati ve yayıncı kuruluşu dahil ayrıntılar belli oldu. Özellikle "Gaziantep FK Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, Gaziantep FK Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte sorgulanan ve merak edilen detaylar...

GAZİANTEP FK GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Hakem Kadir Sağlam tarafından yönetilecek mücadele beIN Sports HD1'den naklen yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU!

Gaziantep FK: Burak Bozan, Mandouki, Arda Kızıldağ, Viana, Sorescu, Kozlowski, N'Diaye, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Kodro, Okereke

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Galatasaray'da 3 eksik

Sarı-kırmızılı ekip, yarınki müsabakada Mauro Icardi, Kerem Demirbay ve Ismail Jakobs'tan yararlanamayacak.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Icardi, Gaziantep FK karşısında görev alamayacak. Kasık adalesinden sıkıntı yaşayan Kerem Demirbay ise yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Aşil tendonundaki ağrı sebebiyle Ajax maçı kadrosuna alınmayan ve dünkü antrenmanda takımla birlikte çalışmayan Ismail Jakobs'un da bu karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

Beş futbolcu sınırda

Gaziantep FK maçı öncesinde Galatasaray'da 5 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün, yarın sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Adana Demirspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

Süper Lig'de namağlup yoluna devam ediyor

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 21 müsabakada mağlup olmadı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ajax mağlubiyetiyle 26 maçlık yenilmezlik serisi sonlanan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de yenilmedi.

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Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencileri, geçen sezondan 1, bu sezondan 20 olmak üzere toplam 21 Süper Lig karşılaşmasında 18 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Ayrıca deplasmanda çıktığı son 21 Süper Lig maçında 18 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, Şubat 1998-Nisan 2000 arasındaki 40 deplasman maçında mağlup olmayarak lig rekorunu kırdı.

Gol umudu Osimhen olacak

Galatasaray'ın yarınki müsabakada en büyük gol ayağı Victor Osimhen olacak.

Nijeryalı yıldız, Süper Lig'deki son 5 müsabakanın 4'ünde fileleri havalandırdı. Osimhen, son 7 resmi mücadelenin 6'sında ağları sarsarak sarı-kırmızılı takımın skor yükünü taşıdı.

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Osimhen, söz konusu 7 maçlık bölümde ligde 5, Avrupa'da 2 olmak üzere toplamda 7 gol katkısı verdi. 26 yaşındaki santrfor, bu sezon toplam 21 resmi maçta 17 kez gol sevinci yaşayarak takımının en golcü oyuncusu oldu.

Barış Alper, "dalya"ya hazırlanıyor

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, yarın forma giymesi durumunda Süper Lig'de 100. maçına çıkacak.

Takımdaki 4. sezonunu geçiren 24 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı formayı toplamda 139 resmi müsabakada terletti. Barış Alper, söz konusu maçların 99'unda Süper Lig'de görev aldı.

Galatasaray'daki ilk sezonu 2021-22'de 17 lig maçında oynayan Barış Alper, gol katkısı veremedi. Milli futbolcu, 2022-23'te 25 lig maçında 4, 2023-24'te ise 37 lig karşılaşmasında 6 kez gol sevinci yaşadı.

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Kariyerinin en golcü dönemini geçiren sarı-kırmızılı futbolcu, bu sezon ise 20 Süper Lig maçında 10 kez ağları sarstı.

Üst üste 27 maçta gol attı

Galatasaray, yaptığı son 27 müsabakada da rakip fileleri sarstı.

Gol atamadığı son resmi mücadeleyi 27 Haziran 2024'te UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanş karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında oynayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 18 Süper Lig, 8 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında gol buldu.

Bu süreçte ligde 49 gol atan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 19, Türkiye Kupası'nda ise 2 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 53, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 19 golle en skorer takım konumunda bulunuyor.

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Ligde 12. randevu

Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın 12. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep temsilcisi ile daha önce 11 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda biri hükmen olmak üzere 9 galibiyet aldı.

İki takım arasındaki bir maç beraberlikle sonuçlanırken, bir müsabakayı ise Gaziantep FK kazandı. Söz konusu mücadelelerde 26 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 11 gol gördü.

Gaziantep'teki maçlarda da üstün

Galatasaray, rakibiyle deplasmanda yaptığı maçlarda da üstünlük kurdu.

Gaziantep'te 5 Süper Lig maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, biri hükmen olmak üzere 4 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu mücadelelerde 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 11 gol atarken kalesinde 4 gole engel olamadı.