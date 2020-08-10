MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGaziantep FK, Furkan Soyalp'in bonservisini alıyor
GeriFutbol Gaziantep FK, Furkan Soyalp'in bonservisini alıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 10.08.2020 - 18:09,Son Güncelleme:

Gaziantep FK, Furkan Soyalp'in bonservisini alıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gaziantep FK, Furkan Soyalp'in bonservisini alıyor
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Furkan Soyalp'i bonservisiyle renklerine bağlama yolunda oyuncunun kendisi ve Başakşehir kulübüyle prensipte anlaştı.

Kulüp asbaşkanı Müslüm Özmen, geçen sezon iyi bir takım olduklarını tüm spor kamuoyuna gösterdiklerini söyledi.

Bu yüzden kadroyu koruma yolunda yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Özmen, geçen sezon Medipol Başakşehir'den kiraladıkları Furkan Soyalp'i yeni sezonda da aralarında görmek istediklerini kaydetti.

Müslüm Özmen, "Furkan, beyefendiliği ve takıma uyumuyla bizim için önemli bir oyuncu. Kendisiyle ve Medipol Başakşehir ile anlaşma sağladık. Yakında resmi sözleşmeyi de imzalayacağız." diye konuştu.

Gaziantep FK, Furkan Soyalpin bonservisini alıyor

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle