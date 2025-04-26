Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında çok konuşulan kararlar! İptal edilen gol, penaltı...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta tartışmalı pozisyonlar yaşandı.

GÖZLER HAKEME DÖNDÜ AMA...

Karşılaşmanın 7. dakikasında ceza sahasında sarı - lacivertlilerde Edin Dzeko, Semih Güler ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Yaşanan bu pozisyonun ardından gözler müsabakanın hakemi Direnç Tonusluoğlu'na döndü ancak oyunu devam etti.

Pozisyon sonrası kısa süreli bir sakatlık geçiren Dzeko, tedavisi sonrası oyuna geri döndü.

FENERBAHÇE'DEN TEPKİ

Sarı - lacivertliler, sosyal medya hesabından ilk yarı sonucunu söz konusu pozisyonla birlikte paylaştı.

Haberin Devamı

GOL VAR'A TAKILDI

Mücadelenin 56. dakikasında ise ikinci yarının başında oyuna dahil olan En-Nesyri topa klas bir dokunuş yaparak fileleri havalandırdı.

Ancak hakem Direnç Tonusluoğlu, gelen VAR uyarısıyla birlikte pası atan Edin Dzeko'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.