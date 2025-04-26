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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında çok konuşulan kararlar! İptal edilen gol, penaltı...

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#Fenerbahçe#Gaziantep FK#Dzeko
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında çok konuşulan kararlar İptal edilen gol, penaltı...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2025 20:14

Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, ilk yarıda penaltı itirazında bulunurken, ikinci yarının başında bulduğu gol VAR'a takıldı.

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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta tartışmalı pozisyonlar yaşandı. 

GÖZLER HAKEME DÖNDÜ AMA...

Karşılaşmanın 7. dakikasında ceza sahasında sarı - lacivertlilerde Edin Dzeko, Semih Güler ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Yaşanan bu pozisyonun ardından gözler müsabakanın hakemi Direnç Tonusluoğlu'na döndü ancak oyunu devam etti.

Pozisyon sonrası kısa süreli bir sakatlık geçiren Dzeko, tedavisi sonrası oyuna geri döndü.

FENERBAHÇE'DEN TEPKİ

Sarı - lacivertliler, sosyal medya hesabından ilk yarı sonucunu söz konusu pozisyonla birlikte paylaştı.

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GOL VAR'A TAKILDI 

Mücadelenin 56. dakikasında ise ikinci yarının başında oyuna dahil olan En-Nesyri topa klas bir dokunuş yaparak fileleri havalandırdı.

Ancak hakem Direnç Tonusluoğlu, gelen VAR uyarısıyla birlikte pası atan Edin Dzeko'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

 

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#Fenerbahçe#Gaziantep FK#Dzeko

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