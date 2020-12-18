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Futbol
Haber Giriş: 18.12.2020 - 19:41 | Son Güncelleme:

Gaziantep FK, Fenerbahçe maçına hazır

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Gaziantep FK, Fenerbahçe maçına hazır
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Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçla son buldu.

Asbaşkan Müslüm Özmen'in de izlediği antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.

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