Canlı Anlatım İzle | Gaziantep FK Fenerbahçe maçı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.

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İlk yarı oynanıyor

Gaziantep FK: 1

Fenerbahçe: 0

Goller: 10' Vetrih

MAÇTAN DAKİKALAR

7' Nazım'ın sağ kanattan ortasında Gaziantep savunması ön direkte topu karşıladı.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Güray, Maxim, Mirallas, Vetrih, Muhammet, Dicko

Fenerbahçe: Oytun, Nazım, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan, Pelkas, Ferdi, Mert Hakan, Cisse

GAZİANTEP FK FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 13'üncü Hafta mücadelesinde Gaziantep FK, Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebiliyor.

Lige oldukça iyi başlayan ve ilk 7 maçında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, son 5 müsabakada ise 3 kez yenildi.

Son olarak sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, Gaziantep FK karşısında galip gelerek toparlanmak istiyor.



Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, 23 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor.



FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK



Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında 7 futbolcusundan faydalanamayacak.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti Gaziantep karşılaşmasında yer alamayacak.



Bu isimlerin yanı sıra kupadaki Karacabey Belediyespor karşılaşmasında kırmızı kart gören Altay Bayındır cezası sebebiyle takımını yalnız bırakacak.



OZAN VE PELKAS SINIRDA



Fenerbahçe'de 2 oyuncu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Sezon başından itibaren orta sahadaki mücadeleleriyle göz dolduran Ozan Tufan ile Dimitris Pelkas'ın 3'er sarı kartı bulunuyor.



Bu isimler, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmesi durumunda Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.



KALEDE OYTUN ŞANS BULACAK



Fenerbahçe'de, Gaziantep FK deplasmanında 3. kaleci Oytun Özdoğan'ın görev alması bekleniyor.



Hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan ve sakatlığını atlatmasına rağmen henüz tam olarak hazır olmayan Harun Tekin'in yokluğunda, Altay Bayındır'ın da kupada kırmızı kart görmesi nedeniyle Oytun, ligde oynama fırsatı yakalayacak.