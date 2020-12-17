Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı öncesi seriyi sürdürme peşinde

Özellikle geçen sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aradan sonra çıktığı maçlarda aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Gaziantep temsilcisi, iç saha performansıyla taraftarını sevindiriyor.

Bu sezon ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray'a mağlup olduktan sonra yenilgi yüzü görmeyen Gaziantep FK, iç sahada da uzun bir yenilmezlik serisi elde etti.

Geçen sezon son 7 iç saha maçını kaybetmeyen Gaziantep ekibi, bu sezonun geride kalan bölümünde evinde yaptığı 5 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Kırmızı-siyahlılar, sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 18. haftasında, 18 Ocak'ta Fenerbahçe ile yaptığı ve 2-0 kaybettiği karşılaşmada yaşadı.

Gaziantep FK, söz konusu mücadelenin ardından 11 aydır sahasında mağlubiyet üzüntüsü yaşamadı.

Ligin 13. haftasında 19 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Gaziantep FK, yenilmezlik serilerini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.



- İç sahadaki son 12 maçta da gol attı



Gaziantep FK, Süper Lig'de iç sahada oynadığı son 12 maçta da rakip fileleri havalandırdı.

Söz konusu maçlarda 5 galibiyet ve 7 beraberlik alan kırmızı-siyahlı ekip, 24 gol atıp kalesinde 13 gol gördü.

Gaziantep FK'nin son 13 iç saha maçında aldığı sonuçlar şöyle:



Sezon Hafta Müsabaka Skor

2019-20 18 Gaziantep FK - Fenerbahçe (son yenilgi) 0-2

2019-20 20 Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor 5-1

2019-20 22 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor 2-0

2019-20 25 Gaziantep FK - Trabzonspor 1-1

2019-20 27 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü 1-1

2019-20 29 Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor 1-1

2019-20 31 Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor 3-1

2019-20 33 Gaziantep FK - Kasımpaşa 2-2

2020-21 2 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük 2-2

2020-21 4 Gaziantep FK - Trabzonspor 1-1

2020-21 6 Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor 1-0

2020-21 8 Gaziantep FK - Beşiktaş 3-1

2020-21 10 Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor 2-2





- Hedef galibiyet



Kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, AA muhabirine, geride kalan haftalarda güzel işler başaran bir ekip haline geldiklerini söyledi.

Yakalanan serilerin takımın gücünü yansıttığını anlatan Büyükekşi, "Biz hiçbir maçımıza ayrı bir program yapmıyoruz. Teknik heyetimiz her hafta puan veya puanlar almak için takımımızı hazırlıyor. Geçen hafta ligin son şampiyonunu yenmeyi başardık. Bu hafta da Fenerbahçe ile kendi evimizde oynayacağız. Amacımız o maçta da galip gelmek." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin büyük bir camia olduğunu dile getiren Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Rakibimize elbette her hafta olduğu gibi bu hafta da saygı duyuyoruz. Önceki haftalarda aldığı sonuçlara bakmadan biz önümüzdeki maça odaklanıyoruz. Sahaya kendi oyun anlayışımızı yansıtarak taraftarımızı sevindirmenin hesaplarını yapıyoruz. Ümit ediyorum ki başarılı oluruz. Sonuç ne olursa olsun taraflı tarafsız herkesin takdir edeceği, oyun zevki yüksek bir hafta bizi bekliyor. Hak edenin kazandığı bir karşılaşmanın olmasını temenni ediyoruz."

Gaziantep FK ile Fenerbahçe, 19 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Kalyon Stadı'nda karşılaşacak.