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Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Gaziantep Fenerbahçe maçı canlı ve şifresiz izlenebilecek!

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#Gaziantep Fk#Fenerbahçe#Türkiye Kupası
Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Gaziantep Fenerbahçe maçı canlı ve şifresiz izlenebilecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 09:28

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ile Türkiye Kupası B Grubu 3. Hafta karşılaşması kapsamında futbolseverlerle buluşacak. Gaziantep FK karşısında çıktığı son 5 karşılaşmadan 5 galibiyet ile ayrılan Fenerbahçe, ev sahibi ekip karşısında bu kez Türkiye Kupası'nda galibiyete odaklanacak. Peki, çekişmeli geçmesi beklenen Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.

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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı, Türkiye Kupası B Grubu 3. Hafta mücadelesi kapsamında futbolseverlerin karşısına çıkacak. Her iki takım da kupada önemli bir galibiyet arayacak. Fenerbahçe, güçlü kadrosuyla bu zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmayı hedeflerken, Gaziantep FK evinde sürpriz yapmayı amaçlayacak. Peki, Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

GAZİANTEP FK FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası B Grubu 3. Hafta kapsamında Gaziantep FK - Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 27 Şubat Perşembe günü tarihinde saat 16:00'de A Spor ekranlarında olacak.

Grupta 6 puan ve +8 averajla lider olan Fenerbahçe bugün de kazanıp bu etabı lider bitirme amacında. Sarı lacivertli ekibe turu geçmek için beraberlik, hatta (İstanbulspor Erzurumspor’u 8 farklı yenmediği sürece) iki farklı yenilgi dahi yeterli olacak.

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#Gaziantep Fk#Fenerbahçe#Türkiye Kupası

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