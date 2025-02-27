Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Gaziantep Fenerbahçe maçı canlı ve şifresiz izlenebilecek!

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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı, Türkiye Kupası B Grubu 3. Hafta mücadelesi kapsamında futbolseverlerin karşısına çıkacak. Her iki takım da kupada önemli bir galibiyet arayacak. Fenerbahçe, güçlü kadrosuyla bu zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmayı hedeflerken, Gaziantep FK evinde sürpriz yapmayı amaçlayacak. Peki, Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

GAZİANTEP FK FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası B Grubu 3. Hafta kapsamında Gaziantep FK - Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 27 Şubat Perşembe günü tarihinde saat 16:00'de A Spor ekranlarında olacak.

Grupta 6 puan ve +8 averajla lider olan Fenerbahçe bugün de kazanıp bu etabı lider bitirme amacında. Sarı lacivertli ekibe turu geçmek için beraberlik, hatta (İstanbulspor Erzurumspor’u 8 farklı yenmediği sürece) iki farklı yenilgi dahi yeterli olacak.