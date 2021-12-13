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Gaziantep FK Fenerbahçe maçı, ev sahibi ekibin düşme potasından uzaklaşabilmesi açısından da önem arz edecek. Fenerbahçe karşısında çıktığı 5 karşılaşmanın 4'ünden mağlubiyet ile ayrılan Gaziantep FK, 1 karşılaşmadan ise galibiyet elde etme şansını bulmuştur. Peki, Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

GAZİANTEP FK FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 16'ncı Hafta mücadelesinde Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 13 Aralık Pazartesi günü saat 20.30'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

FENERBAHÇE'NİN KONFERANS LİGİNDEKİ RAKİBİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe, Slavia Prag ile eşleşti.



Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibinin belli olduğu play-off turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde yapıldı. Sarı-lacivertli ekibin rakibi, Çekya temsilcisi Slavia Prag oldu. Play-off turunun ilk maçları 17 Şubat’ta, rövanş karşılaşmaları ise 24 Şubat’ta oynanacak.



Avrupa Konferans Ligi play-off turu eşleşmeleri şu şekilde:



Olimpik Marsilya - Karabağ



PSV Eindhoven - Maccabi Tel-Aviv



Fenerbahçe - Slavia Prag



Midtjylland - PAOK



Leicester City - Randers



Celtic - Bodo Glimt



Sparta Prag - Partizan



Rapid Wien - Tottenham/Vitesse