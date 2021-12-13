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Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı, her iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. 3 puan alması halinde Süper Lig'in üçüncü sırasına yerleşecek olan Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında tüm kozlarını sahaya sürecek. Peki, Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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Gaziantep FK Fenerbahçe maçı, ev sahibi ekibin düşme potasından uzaklaşabilmesi açısından da önem arz edecek. Fenerbahçe karşısında çıktığı 5 karşılaşmanın 4'ünden mağlubiyet ile ayrılan Gaziantep FK, 1 karşılaşmadan ise galibiyet elde etme şansını bulmuştur. Peki, Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

GAZİANTEP FK FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 16'ncı Hafta mücadelesinde Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 13 Aralık Pazartesi günü saat 20.30'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

FENERBAHÇE'NİN KONFERANS LİGİNDEKİ RAKİBİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe, Slavia Prag ile eşleşti.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibinin belli olduğu play-off turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde yapıldı. Sarı-lacivertli ekibin rakibi, Çekya temsilcisi Slavia Prag oldu. Play-off turunun ilk maçları 17 Şubat’ta, rövanş karşılaşmaları ise 24 Şubat’ta oynanacak.

Avrupa Konferans Ligi play-off turu eşleşmeleri şu şekilde:

Olimpik Marsilya - Karabağ

PSV Eindhoven - Maccabi Tel-Aviv

Fenerbahçe - Slavia Prag

Midtjylland - PAOK

Leicester City - Randers

Celtic - Bodo Glimt

Sparta Prag - Partizan

Rapid Wien - Tottenham/Vitesse

 

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