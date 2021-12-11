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Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

#Süper Lig#Gaziantep Fk#Fenerbahçe
Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda

Fenerbahçe ile oynadığı dört Süper Lig maçının birini kazanabilen Gaziantep FK, tek galibiyetini geçen sezon sahasında aldı. Gaziantep FK ile oynadığı dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Fenerbahçe, bu galibiyetlerde attığı 10 gole karşılık kalesinde sadece bir gol gördü. Süper Lig'de 15 hafta sonunda 18 puan toplayan Gaziantep FK, bu puanların 17'sini iç saha karşılaşmalarında kazandı.

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Deplasmanda oynadığı son altı Süper Lig maçının üçünü kaybeden Fenerbahçe, aynı sayıda mağlubiyeti daha önceki 25 dış saha karşılaşmasında aldı. İstanbul takımlarını konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanan Gaziantep FK, en üst ligde bu şekilde üst üste üç galibiyet alamadı.

Bu sezon Süper Lig karşılaşmalarının son 15 dakikalarında Gaziantep FK'dan daha fazla gol atan tek takım Fenerbahçe. Süper Lig'e geldiği Şubat 2020'den bu yana Anastasios Bakasetas'ın ardından en fazla gol atan orta saha oyuncusu olan Alexandru Maxim, Fenerbahçe'ye rakip olduğu iki lig maçında birer gol sevinci yaşadı.

Bu sezon Süper Lig'de yaptığı beş asistin üçüyle maçın açılış golüne katkı sağlayan Diego Rossi, deplasmandaki tek asistiyle Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısındaki galibiyet golünde pay sahibi olmuştu.

Roberto Soldado'dan bu yana Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de hat-trick yapan ilk isim olan Serdar Dursun, bunu İspanyol oyuncu gibi oyuna sonradan girdiği bir karşılaşmada başardı. Yabancı meslektaşlarına rakip olduğu son üç Süper Lig maçını kaybeden Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, daha önceki 14 karşılaşmada aldığı mağlubiyet sayısını geride bıraktı.

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GAZİANTEP FK FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı 13 Aralık Pazartesi akşamı saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#Süper Lig#Gaziantep Fk#Fenerbahçe

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