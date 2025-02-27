Gaziantep FK-Fenerbahçe karşılıklı gole sahne olur, West Ham evinde kazanır! İşte Misli’den günün şampiyon tercihleri

Haberin Devamı

Gaziantep FK-Fenerbahçe: Karşılıklı Gol Var (1.55 yerine 1.58)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Gaziantep FK-Fenerbahçe karşılaşmasında Misli yazarı Safa Can Konuksever, karşılıklı goller olmasını bekliyor.

Misli Yazarı Safa Can Konuksever’in Yorumu

Türkiye Kupası'nda ikili averaja bakılmıyor. Dolayısıyla Fenerbahçe, 2 farkla yenilse dahi bu maçta, çeyrek finale kalacak. Fakat ben Sarı-Lacivertliler'in kaybedeceğini düşünmüyorum. Özellikle derbideki oyun sonrası, kupada yedek ağırlıklı çıkacak kadrodan reaksiyon bekliyorum. Gaziantep ise iç sahada ligin en başarılı takımlarından. Kupada da evindeki maçı 4 farklı skorla kazanmıştı Selçuk İnan'ın ekibi. Bu mücadelede tercihim KG Var bahsi.

Bologna-AC Milan: Karşılıklı Gol Var (1.58 yerine 1.61)

Haberin Devamı

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Bologna-AC Milan karşılaşmasında Misli yazarı Tutmaz Tahminler’in tahmini, karşılıklı goller olacağı yönünde.

Misli Yazarı Tutmaz Tahminler’in Yorumu

Bologna tam toparlanıyor mu acaba derken Parma deplasmanından sürpriz bir şekilde mağlubiyetle döndü. Avrupa hedefleri hala sürüyor. Milan ile puan puana durumdalar. Geçen haftaki sonuçtan sonra burada gol bulurlar. Milan Avrupa'nın en ciddiyetsiz takımlarından biri olabilir. Büyük potansiyelli oyuncular fakat müthiş başarısız bir sezon bana kalırsa. Onlar da kaybederlerse artık Şampiyonlar Ligi hayal olabilir. Maçı ciddiye alırlarsa gol bulurlar. Karşılıklı goller bekliyorum.

West Ham-Leicester City: Maç Sonucu 1 (1.55 yerine 1.59)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan West Ham-Leicester City karşılaşmasında Misli yazarı Mert Artun, maçın West Ham galibiyetiyle sonuçlanacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Mert Artun’un Yorumu

West Ham, hafta sonu Londra derbisinde Arsenal’i 1-0 yenmeyi başardı ve biraz olsun rahatladı. Leicester City, Ruud van Nistelrooy yönetimindeki ilk maçında West Ham’ı yenmişti 3-1. Ancak daha sonraki 12 maçta 10 yenilgi aldılar. West Ham da evindeki son iki maçı kaybetti. Ancak bu maç seyirci ile barışma ve rövanşı alma adına ciddi fırsat. Ben 3 puanın Londra’da kalacağını düşünüyorum. Tilkilerin bu form durumuyla bu maçtan puan almaları zor görünüyor.

Haberin Devamı

*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

Siz de hemen Misli’ye üye olarak, Misli’nin üyelerine sunduğu Şampiyon Oran kampanyasından yararlanın! Daha yüksek oranlarla daha fazla kazanma şansını yakalayın!

Misli’den yeni üyelere 500 TL!

Misli’ye yeni üye olan herkes 500 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın ve 500 TL kazanma şansını yakalayın. Şampiyon oranlar ile maçların heyecanını daha fazla yaşayın! Kampanya detayları Misli'de...