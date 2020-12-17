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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.12.2020 - 15:00 | Son Güncelleme:

Gaziantep FK, Fenerbahçe hazırlıklarına başladı!

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Gaziantep FK, Fenerbahçe hazırlıklarına başladı!
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Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 13. haftasında 19 Aralık Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Dün Kocaelispor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyen futbolcuların takımdan ayrı özel program eşliğinde çalıştığı idmanda, diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından pas organizasyonları gerçekleştirdi.

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşiden Fenerbahçe ve Sumudica açıklaması
Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Fenerbahçe ve Sumudica açıklaması

Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

 

Gaziantep FK, Fenerbahçe hazırlıklarına başladı

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