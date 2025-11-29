Gaziantep FK - Eyüpspor maçında ilginç karar: Ortalık karıştı, kaleci kavgayı ayırırken gol yedi!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor, Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu.

Gaziantep'teki karşılaşma, maçın son bölümünde ilginç anlara sahne oldu.

ORTALIK KARIŞTI

Dakikalar 90+6'yı gösterirken iki takım oyuncuları, Eyüpspor ceza sahasında tartışmaya başladı.

KALESİNİ TERK ETTİ, ANTEP GOLÜ BULDU

Konuk ekibin kalecisi Felipe, sahada yaşanan gerginliği yatıştırmak için kalesini terk ederek, tartışmanın yaşandığı bölgeye gitti.

Bu esnada, Gaziantep FK, Emmanuel Boateng ile golü buldu.

HAKEMDEN GOL KARARI

Müsabakanın hakemi Ömer Tolga Güldibi ise golü geçerli saydı ve Gaziantep FK uzatma anlarında skoru 2-1'e getirdi.

