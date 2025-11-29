Gaziantep FK - Eyüpspor maçında ilginç karar: Ortalık karıştı, kaleci kavgayı ayırırken gol yedi!

Güncelleme Tarihi:
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor, Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu.
Gaziantep'teki karşılaşma, maçın son bölümünde ilginç anlara sahne oldu.
ORTALIK KARIŞTI
Dakikalar 90+6'yı gösterirken iki takım oyuncuları, Eyüpspor ceza sahasında tartışmaya başladı.
KALESİNİ TERK ETTİ, ANTEP GOLÜ BULDU
Konuk ekibin kalecisi Felipe, sahada yaşanan gerginliği yatıştırmak için kalesini terk ederek, tartışmanın yaşandığı bölgeye gitti.
Bu esnada, Gaziantep FK, Emmanuel Boateng ile golü buldu.
HAKEMDEN GOL KARARI
Müsabakanın hakemi Ömer Tolga Güldibi ise golü geçerli saydı ve Gaziantep FK uzatma anlarında skoru 2-1'e getirdi.
— Spor Arena (@sporarena) November 29, 2025
Eyüpspor kalecisi Felipe, kavgayı ayırmak için kalesini terk etti.
Gaziantep'te Emmanuel Boateng, bu esnada topu ağlara gönderdi.
