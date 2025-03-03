Gaziantep FK - Eyüpspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig 26. hafta mücadelesi!

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Süper Lig’de bugün Gaziantep FK - Eyüpspor maçı oynanacak. Selçuk İnan’ın öğrencileri ile Arda Turan’ın öğrencileri kozlarını paylaşacak. Eyüpspor’da, ligde geçen hafta oynanan Beşiktaş karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Robin Yalçın, Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek. Peki, Gaziantep FK - Eyüpspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

GAZİANTEP FK - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK, sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. 3 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da oynanacak Gaziantep FK - Eyüpspor karşılaşması beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Ligde oynadığı 24 müsabakada 11 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan teknik direktör Arda Turan yönetimindeki ikas Eyüpspor, 40 puanla 5. sırada yer alıyor. Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Gaziantep FK ise ligde çıktığı 23 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşadı ve topladığı 29 puanla 13. basamakta kendine yer buldu.