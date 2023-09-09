Gaziantep FK, eski futbolcusu Morais'i transfer etti

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Trendyol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü, yeni Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Gaziantep ekibi, son olarak Rapid 1923 forması giyen ve 2019-2021 yılları arasında da kadrosunda bulunan eski futbolcusu Junior Morais'i transfer etti. Kırmızı-siyahlılar, deneyimli sol bek ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı.

Transferle ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Rapid 1923 forması giyen deneyimli sol bek oyuncusu Junior Morais ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. 2019-2021 sezonları arasında da kulübümüzde forma giyen Morais, Başkan Yardımcımız İsmet Özcan’ın da katıldığı törenle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Morais’e bir kez daha kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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