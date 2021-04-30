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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.04.2021 - 10:06 | Son Güncelleme:

Gaziantep FK deplasmanda 10 maç sonra kazandı

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Gaziantep FK deplasmanda 10 maç sonra kazandı

Süper Lig'in 38. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenen Gaziantep, deplasmanda 10 maç sonra galibiyete uzandı.

İç sahada ligin en başarılı ekiplerinden birisi olarak dikkati çeken kırmızı-siyahlılar, uzun zamandır süren deplasmandaki kötü gidişi Başkent temsilcisine karşı sonlandırdı.

Ankaragücü galibiyetiyle 54 puana ulaşan Gaziantep, son olarak 23 Aralık'ta Kasımpaşa ile dış sahada yaptığı maçı 4-0 kazandı. Kırmızı-siyahlılar, son 10 dış saha maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor (1-1), İttifak Holding Konyaspor (0-0) ve Yeni Malatyaspor'la (2-2) berabere kalırken, Demir Grup Sivasspor (1-2), Çaykur Rizespor (0-3), Fatih Karagümrük (0-2), Trabzonspor (0-1), Beşiktaş (1-2), Fenerbahçe (1-3) ve Aytemiz Alanyaspor'a (3-2) ise yenildi.

Sahasında 36 puan toplayan Gaziantep, dün MKE Ankaragücü galibiyetiyle dış sahadaki puanını da 18'e çıkardı.

Gaziantep FK deplasmanda 10 maç sonra kazandı

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