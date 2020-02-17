Evindeki son maçta Sivasspor'u 5-1 mağplup eden Gaziantep FK, o galibiyet öncesindeki 5 maçta 4 puan toplayabilmişti. Bu sezon deplasmanda oynadığı lig maçlarında en az gol atan (7) ve en az net gol pozisyonuna giren (10) takım ise Çaykur Rizespor olarak dikkat çekmişti. Peki, Gaziantep FK Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

GAZİANTEP FK ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. 17 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak olan karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından izlenebilecek ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan anbean 3 boyutlu bir şekilde takip edilebilecek.

Muhtemel 11'ler...

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Tosca, Morais, Maxim, Sousa, Güray Vural, Twumasi, Kayode, Muhammet Demir.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnak, Abdullah Durak, Diomande, Aminu, Boldrin, Oğulcan Çağlayan, Skoda.

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MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Gaziantep FK'da Jean-Armel Kana-Biyik ve Kenan Özer cezalı. Muğdat Çelik, Abdul Aziz Tetteh ve Jefferson'ın sakatlıkları bulunuyor.

Bu sezon Gaziantep FK formasıyla Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Kayode, attığı 8 golün 6'sını iç sahada kaydetti.

Çaykur Rizespor'da ise göze çarpan önemli bir eksik yok. Ligdeki son 2 deplasman maçından 4 puan çıkartan Karadeniz ekibi, bu 2 maç öncesinde oynadığı 4 maçta ise "sıfır" çekmişti.

Gaziantep FK'nın kalesini koruyan Günay Güvenç, bir zamanlar Göztepe'deydi...





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