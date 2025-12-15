Gaziantep FK, Burak Yılmaz'ın ayrılık nedenini resmen açıkladı

Haberin Devamı

Gaziantep FK, Burak Yılmaz'ın ayrılığını resmen açıkladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Dün oynanan Göztepe karşılaşması sonrası iki maç sonra görevi bırakacağını açıklayan Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz, bugün aldığı karar doğrultusunda şu anda bırakmanın daha doğru olacağını ifade ederek istifa etmiştir.

Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

BURAK YILMAZ'DAN VEDA AÇIKLAMASI

Gaziantep Futbol Kulübü'ndeki teknik direktörlük görevim, aldığım karar neticesinde bugün itibarıyla sona ermiştir.

Göreve geldiğimizde puan alamayan, gol atma konusunda başarısız, özgüveni zedelenmiş ve transfer sürecinde ilerleme kaydedememiş bir takım devraldık. Süreç içerisinde, takıma katılmalarına öncülük ettiğimiz ve bugün itibarıyla kulübe ciddi bir gelir sağlayacak transferleri gerçekleştirdik. Takımımızın performansını her geçen hafta artırarak, ligdeki konumu itibarıyla Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren bir seviyeye taşıdık. Özellikle deplasmanda mağlubiyet yaşamayan ve yüksek bir puan ortalaması yakalayan bir takım devretmenin gönül rahatlığıyla ayrılıyoruz.

Saha içinde verdiğimiz mücadelenin yanı sıra, saha dışında da oyuncularımızın maddi ve manevi herhangi bir problem yaşamamaları adına şehrin ileri gelenleriyle görüşerek, başkanımızla birlikte bu sorumluluğu üstlendik. Ancak gelinen noktada, saha içindeki başarının ve saha dışındaki fedakârlıkların yeterince değer görmediğini hissettik. Dün oynanan maçta yaşadıklarım ise bu olaylar silsilesinin ilk örneği değil, son ve en çarpıcı yansıması olmuştur.

Tüm kariyerim boyunca prensiplerime bağlı kalarak kariyer yönetimimi gerçekleştirdim. Hangi ortamda başarının geleceğini, hangi ortamda elde edilen başarının sürdürülebilir olmayacağını defalarca net bir şekilde tecrübe ettim. Tüm bu birikimim doğrultusunda, gelecek eleştirileri de göğüsleyerek bu kararı aldım.

"Prensipler ve doğru çalışma ortamı başarıyı getirir" ilkesinden taviz vermediğimi ve vermeyeceğimi özellikle belirtmek isterim.

Bu süreçte başta başkanımız Memik Yılmaz'a, çok değerli futbolcularımıza, bizlere destek olan şehrin ileri gelenlerine ve tüm kulüp personeline yürekten teşekkür ediyorum.

Son söz... Çok sevgili ve değerli futbolcularım; sizlerle yaptığımız ve oldukça duygusal geçen veda konuşmamızda da söylediğim gibi, insan sevdiklerini unutamazmış. Sizleri asla unutmayacağım.

Saygılarımla,

Burak Yılmaz