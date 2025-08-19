×
Gaziantep FK, Burak Yılmaz'ı resmen açıkladı

Güncelleme Tarihi:

Gaziantep FK, Burak Yılmazı resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 16:12

Gaziantep FK, teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ın getirildiğini açıkladı.

İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Burak Yılmaz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle; 

Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Burak Yılmaz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır.

Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz’ın katıldığı imza töreninde, Burak Yılmaz resmi sözleşmeye imza attı. 

Yeni teknik direktörümüz Burak Yılmaz’a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.

 

