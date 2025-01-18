Gaziantep FK Bodrum FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 14:56
Gaziantep FK - Bodrum FK maçı ile Süper Lig 19. hafta karşılaşması futbolseverlerle buluşacak. Sezonun ilk yarısında Bodrum FK'yi 1-0 yenerek galip gelen Gaziantep FK, evinde güçlü bir performans sergiliyor. Peki, Gaziantep FK - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.
Gaziantep FK - Bodrum FK maçı, Süper Lig 19. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK, sezonun ilk yarısında Bodrum FK’yi 1-0 mağlup ederken, evindeki güçlü formunu sürdürüyor. Süper Lig'de son altı iç saha maçında puan kaybetmeyen Gaziantep FK, bu maçlarla kulüp tarihinin en uzun iç saha galibiyet serisini yakalayarak rakiplerine korku saldı. Öte yandan, Bodrum FK ise deplasmanda henüz puan kazanamayarak ciddi bir zorluk yaşıyor. Bu mücadelenin sonucunda Gaziantep FK'nın evindeki galibiyet serisi sürerken, Bodrum FK'nın deplasman kabusu devam edebilir.
GAZİANTEP FK BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig 19. hafta mücadelesi kapsamında Gaziantep FK - Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Mücadele bugün saat 16.00'da Bein Sports 1 ekranlarında olacak.
GAZİANTEP FK - BODRUM FK MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ
- Gaziantep FK, Süper Lig’de evinde oynadığı son altı maçta puan kaybetmedi. Ancak, tarihsel olarak üst üste yedi iç saha galibiyeti alarak bir rekor kırmadılar.
- Evinde oynadığı son dört maçta gol yemeyen Gaziantep FK, hem kulüp tarihindeki en uzun serisini yakaladı hem de Süper Lig’de devam eden en uzun gol yememe serisinin sahibi konumunda.
- Bodrum FK, Süper Lig’de deplasmanda oynadığı son beş maçı da kaybetti ve bu süreç, kulübün tarihindeki en kötü dış saha serisini oluşturuyor. En son 2019 yılında 2. Lig’de altı dış saha mağlubiyeti yaşadılar.
- Süper Lig'de bu sezon Bodrum FK, en az gol atan takım (14 gol) konumunda. Ayrıca, ligdeki en fazla maçı rakip fileleri havalandıramadan tamamlayan takım oldu (10 maç).
- Bodrum FK, bu sezon penaltı golü yemeyen üç takımdan biri. Ancak, takımın gole dönük yetersizliği, zorlu deplasmanlarda ciddi bir handikap oluşturuyor.
- Gaziantep FK'nın en formda oyuncularından David Okereke, son iki maçta birer gol atarak üst üste üç maçta da gol atma şansını yakalamayı hedefliyor.
- Bodrum FK'da ise en fazla gol atan oyuncu George Puscas (5 gol), Gaziantep FK karşısında da gol arayacak. Ancak, Puscas’ın formu, takımının deplasman performansı göz önüne alındığında tek başına yeterli olmayabilir.