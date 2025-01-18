Gaziantep FK Bodrum FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Gaziantep FK - Bodrum FK maçı, Süper Lig 19. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK, sezonun ilk yarısında Bodrum FK’yi 1-0 mağlup ederken, evindeki güçlü formunu sürdürüyor. Süper Lig'de son altı iç saha maçında puan kaybetmeyen Gaziantep FK, bu maçlarla kulüp tarihinin en uzun iç saha galibiyet serisini yakalayarak rakiplerine korku saldı. Öte yandan, Bodrum FK ise deplasmanda henüz puan kazanamayarak ciddi bir zorluk yaşıyor. Bu mücadelenin sonucunda Gaziantep FK'nın evindeki galibiyet serisi sürerken, Bodrum FK'nın deplasman kabusu devam edebilir.

GAZİANTEP FK BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig 19. hafta mücadelesi kapsamında Gaziantep FK - Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Mücadele bugün saat 16.00'da Bein Sports 1 ekranlarında olacak.

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