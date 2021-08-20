MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGaziantep FK, Beşiktaş'ı konuk edecek! Takımda 3 eksik...
GeriFutbol Gaziantep FK, Beşiktaş'ı konuk edecek! Takımda 3 eksik...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 20.08.2021 - 10:32 | Son Güncelleme:

Gaziantep FK, Beşiktaş'ı konuk edecek! Takımda 3 eksik...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gaziantep FK, Beşiktaş'ı konuk edecek! Takımda 3 eksik...

Gaziantep, Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Sezonun ilk maçında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-2 yenilen kırmızı-siyahlı ekip, Beşiktaş karşısında ilk 3 puanını almayı hedefliyor.

Beşiktaşta Kaan Ayhan için kritik 48 saat Sassuoloya yapılan teklif...
Beşiktaş'ta Kaan Ayhan için kritik 48 saat! Sassuolo'ya yapılan teklif...

Uzun bir aradan sonra seyircisiyle evinde buluşacak olan Gaziantep ekibinde, Kana Bıyık ve Maxim sakatlıkları dolayısıyla forma giyemeyecek.

Sagal'ın kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacağı Güneydoğu Anadolu temsilcisinde 2 oyuncu da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle takımı yalnız bırakacak.

Yeni transferlerden Joao Figueiredo ve Alexander Merkel ise teknik direktör Erol Bulut'tan forma bekleyecek.

Gaziantep FK, Beşiktaşı konuk edecek Takımda 3 eksik...

Hemen Misli.com'a üye ol, ilk 100 TL'lik kuponuna 100 TL hediye! Yeni üyelere özel...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi