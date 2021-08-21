Gaziantep FK Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bugüne kadar Gaziantep FK ile Beşiktaş arasında oynanan dört Süper Lig maçını da ev sahibi ekipler kazanırken; Gaziantep FK iki karşılaşmadan da üçer gollü galibiyetlerle ayrıldı. Gaziantep FK'ya konuk olduğu iki Süper Lig maçını da kaybeden Beşiktaş'ın, kulüp tarihinde 3+ kez ziyaret edip yenemediği takım bulunmuyor. İstanbul takımlarına rakip olduğu son yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanan Gaziantep FK, bu galibiyeti gol yemediği tek karşılaşmada Başakşehir'i yenerek aldı. Süper Lig'de mücadele ettiği son dokuz sezonun sadece birinde ilk deplasman maçını kaybeden Beşiktaş, bu yenilgiyi gol atamadığı tek karşılaşmada Sivasspor'dan aldı. Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçından puansız ayrılan Gaziantep FK, aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 28 iç saha karşılaşmasında almıştı.

2021/22 Süper Lig sezonunun ilk haftasında kalesine en az şut gelen, rakibini en düşük gol beklentisinde tutan ve kendi ceza sahasında rakibine topla en az buluşma imkanı tanıyan takım Beşiktaş'tı. Papy Djilobodji, Gaziantep FK'nın Süper Lig'de mücadele ettiği üç sezonda da gol atmayı başaran ilk isim oldu. Beşiktaş santrforu Cyle Larin, geçen sezon Gaziantep FK'ya karşı forma giydiği iki Süper Lig maçında birer gole doğrudan katkı sağladı.

Süper Lig kariyerinde Beşiktaş'a rakip olduğu yedi maçın altısını kaybeden Erol Bulut, sadece ilk karşılaşmasından puan çıkarabildi. Erol Bulut'un çalıştırdığı takımlara rakip olduğu beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Sergen Yalçın, bu yenilgiyi 2019/20 sezonunda Yeni Malatyaspor'un başındayken aldı.

GAZİANTEP FK BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kalyon Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.