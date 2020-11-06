Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta? Gaziantep FK Beşiktaş maçı hangi kanalda? İlk 11 kadrosunda...

Gaziantep FK Beşiktaş maçı ile Süper Lig'de 8. haftanın perdesi açılıyor. Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olacak.Ligde 1 haftayı bay geçen Beşiktaş, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 8. sırada yer aldı.

Birer galibiyet ve mağlubiyet ile 5 beraberlik alan Gaziantep FK ise siyah-beyazlıların bir basamak gerisinde 9. sırada bulunuyor. Peki Gaziantep FK Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Papy, Tosca, Muhammet, Olkowski, Oğuz, Mirallas, Maxim, Vetrih, Kana-Biyik, Dick

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Ghezzal, Dorukhan, Oğuzhan, Larin, Aboubakar

Gaziantep FK ile Beşiktaş arasında oynanan iki Süper Lig maçında da ev sahibi ekipler birer galibiyet aldı. Süper Lig'de çıktığı son 15 maçın 10'unda rakipleriyle berabere kalan Gaziantep FK, geçen sezondan bu yana en fazla beraberlik alan takım konumunda. Beşiktaş'ın deplasmanda oynadığı son yedi Süper Lig maçında taraflar 28 gol attı.

Bu sezon Süper Lig karşılaşmalarının ikinci yarılarında Gaziantep FK'dan daha fazla gol atan tek takım Fatih Karagümrük. Aynı zaman diliminde Beşiktaş'tan daha fazla gol yiyen tek ekip ise Trabzonspor. Geçen sezon Gaziantep FK'nın Beşiktaş'a attığı üç Süper Lig golünün ikisinde Güray Vural'ın doğrudan katkısı vardı.

Gaziantep FK forması giyen Alexandru Maxim'in Süper Lig kariyerinde attığı 10 golün altısı penaltıdan geldi. İlk lig maçına çıktığı Şubat 2020'den bu yana Rumen oyuncudan daha fazla penaltı golü kaydeden tek isim Jose Sosa. Beşiktaş forveti Cyle Larin, Süper Lig'de attığı son beş golün üçünü kafa vuruşlarıyla kaydetti. Kanadalı oyuncu, bu sezon siyah beyazlı formayla birden fazla gol sevinci yaşayan tek isim konumunda.

Beşiktaş'ın son Süper Lig golünde asisti yapan isim olan Rachid Ghezzal, en üst lig seviyesinde Aralık 2016'dan bu yana üst üste iki maç gol katkısı sağlayamıyor. Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlarla oynadığı son 22 maçın sadece birini kazanbilen Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, bu süreçteki tek galibiyetini geçen sezon Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmada aldı.

Süper Lig'de yabancı teknik direktörlere rakip olduğu son dokuz maçın yedisini kazanan Sergen Yalçın (1B 1M), bu karşılaşmaların tamamında gol sevinci yaşadı.

De Souza cezalı



Beşiktaş'ın 6. haftada Yukatel Denizlispor ile oynadığı müsabakada kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, yarınki karşılaşmada görev yapamayacak. Geride kalan haftadaki Yeni Malatyaspor maçında da forma giyemeyen De Souza, Gaziantep FK karşılaşmasında cezasını dolduracak.



Sakat oyuncuların durumu



Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı devam eden Gökhan Töre ile takımla çalışmalara başlayan Georges-Kevin N'Koudou'nun yarınki maçta görev alması beklenmiyor. Sakatlıkları sona eren Atakan Üner ve Ajdin Hasic ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde mücadelede görev yapabilecek.



Dorukhan Toköz ceza sınırında



Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında. Bu sezon Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarında sarı kart gören Dorukhan, yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşüp, 9. haftadaki Medipol Başakşehir mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

Gaziantep FK Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Gaziantep FK Beşiktaş maçı saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.