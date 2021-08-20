Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takım sezonun ilk maçında evinde Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Gaziantep ise deplasmandaki mücadelede Fatih Karagümrük'e 3-2 mağlup oldu. İşte, Gaziantep FK Beşiktaş maçı hakkında ayrıntılar...

Gaziantep FK Beşiktaş maçı 21 Ağustos Cumartesi günü yapılacak. Kalyon Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Müsabaka, beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

DEPLASMAN KARNESİ

Beşiktaş, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep'e deplasmandaki iki maçta da mağlup oldu.

2019-2020'de ligde mücadele etmeye başlayan Gaziantep, ilk sezonunda Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Beşiktaş, geçen sezonki deplasman karşılaşmasında ise rakibine 3-1 mağlup oldu.

Beşiktaş, evindeki karşılaşmalarda Gaziantep'i 2019-2020'de 3-0 yenerken, geçen sezon ise rakibine 2-1 üstünlük kurdu.

EV SAHİBİ 3 PUANA ODAKLANDI

Gaziantep'in takım kaptanı Günay Güvenç, kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük maçındaki hataları analiz ettiklerini söyledi.

Beşiktaş maçında daha az hatayla oynamak istediklerini belirten 30 yaşındaki file bekçisi, şunları kaydetti:

"Beşiktaş benim çok güzel zamanlar geçirdiğim bir yer. Bunu her zaman söylüyorum. Benim için özel bir maç olacak. Çünkü Beşiktaş'ta 3 sene güzel zamanlar geçirdik, şampiyon olduk. Ama bu artık geride kaldı. Beşiktaş karşısında 3 puana ihtiyacımız var. Biz takım olarak 3 puanı almaya çalışacağız, rakibimiz kim olursa olsun."

Günay Güvenç, takıma yeni dahil olan transferlerle ilgili soru üzerine, "Kulübün bu yönde iyi işler yaptığını düşünüyorum. Bize katkı sağlayacak oyuncular geliyor. Biz kim geliyor, kim gidiyor diye bakmıyoruz. Bize katkı sağlamasını istiyoruz. Çünkü futbol bireysel değil, takım oyunu." diye konuştu.