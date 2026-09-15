Gaziantep FK beraberliğinin ardından Fenerbahçe'ye eleştiri: 'Gaziantep’te tek ön libero olarak Meleke oynarken, Fenerbahçe’de üç tane ön libero vardı adeta!'

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında dün akşam Gaziantep FK'ye konuk oldu.

Sarı-lacivertliler iki kez direğe takıldığı karşılaşmada Guendouzi ile girdiği iki net gol pozisyonundan da yararlanamadı ve mücadele başladığı gibi, 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından puanını 7'ye yükselten Fenerbahçe, haftayı 13 puanla lider kapatan Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 11. sırada tamamladı. Gaziantep FK ise 8 puana yükselerek 7. sırada yer aldı.

UĞUR MELEKE VE FIRAT AYDINUS'TAN FENERBAHÇE DEĞERLENDİRMESİ

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK karşısında yaşadığı puan kaybını Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Fırat Aydınus bugün kaleme aldıkları köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar;

UĞUR MELEKE: GAZİANTEP'TE BİR FENERBAHÇE'DE ÜÇ MELEKE TİPLİ OYUNCU VARDI!

İsmail Kartal’ın Gaziantep 11’ini belirlerken Şampiyonlar Ligi’nde Roma’ya karşı oynanan iyi futbolu referans aldığı kesin. Ancak iki kadro arasında bence hiç küçük olmayan bir fark vardı: Muriqi-Lukaku farkı... Özellikle Asensio’nun yokluğunda Muriqi’nin fonksiyonu çok daha önemli hale gelmişti, çünkü bağlantıda Dzeko gibi oynuyordu Kosovalı santrfor... Lukaku elbette Muriqi’ten daha ışıltılı bir isim. CV’si müthiş. Ama şu sıralarda daha statik. Daha hedefe yönelik. Daha kutu golcüsü. Asensio sahada olsa Lukaku’yla oynamak daha uygun olabilir. Ama Asensio yokken, orta sahada üç benzer ön libero kullanıyorken statik Lukaku’dan verim almak zorlaşır. Başlangıç 11’lerine bakıldığında Gaziantep’te tek ön libero olarak Meleke oynarken, Fenerbahçe’de üç tane Meleke tipli ön libero vardı adeta!

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İsmail Kartal, 65’te kulübesine başvurdu; hem sahadaki ön libero sayısını ikiye düşürdü, hem de Muriqi ve Oğuz’u sürdü sahaya. Greenwood’un da kıpırdanmasıyla Fenerbahçe birkaç net pozisyon yakaladı, iki kere direğe takıldı ancak tabelayı değiştirmeyi başaramadı. Gaziantep zaten geçen sezon da sert bir takımdı, ancak Orhan Ak’ın mantalitesi, bu yılı iyi açan Abena ve ön liberoda Meleke ile daha da sertleşmişler. Böyle dirençli bir takımı kırmak için 25 dakika doğru oynamanız yetmez, 90 dakika yapmalısınız doğruları.

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İSMAİL KARTAL’I GÖREVE O TERÖRİST Mİ GETİRDİ?

Birkaç kelam da İsmail Kartal’ın istifası ve geri dönüşü üzerine etmek isterim, zira dünü ve yakın geleceği bolca bu hamle üzerinden okumak zorunda kalacağız gibi. İsmail Kartal duygusal davrandığını ve istifasını “bir sus şişesi saldırısı”nın tetiklediğini söyledi dün. Kartal gerçekten de bu olağanüstü duygusal hareketiyle hem kendi kariyerine hem de Fenerbahçe teknik direktörlük kurumuna haksızlık etti. O koltukta kimin oturacağını sahaya yabancı madde atan bir spor teröristi belirlememeli. İsmail Kartal’ı göreve o terörist getirmediğine göre, ayrılık kararını da bir kriminal alamaz.

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FIRAT AYDINUS: KAN KAYBI DEVAM EDİYOR!

Maç çok kötü bir zeminde oynandı. Açıkçası ligimize yakışmayan bir zemin. Fenerbahçe, derbi mağlubiyetinin ardından deplasmanda kontrollü başladı. İlk yarıda iki takım da birbirine üstünlük kuramadı. Gaziantep, Sorescu ve Kozlowski üzerinden Fenerbahçe’nin boşluklarını aradı. Bulduğu pozisyonlar, geçen haftaki Göztepe maçının adeta kopyasıydı. Pozisyon zenginliği açısından Gaziantep bir adım öndeydi. Fenerbahçe’nin ise Guendouzi ile kaçırdığı net bir fırsat vardı.

Fenerbahçe ikinci yarıya daha istekli, daha iştahlı ve daha baskılı başladı. Ancak bu baskı döneminde yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. İlk 15 dakikadan sonra Gaziantep baskıyı kırdı ve oyunu yeniden dengeledi.

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Bu bölümde Guendouzi’nin geç kaldığı pozisyon, ardından Kerem’in direğe takılan şutu ve Greenwood’la yakalanan fırsatlar vardı.

İsmail Kartal da oyunun gidişatını değiştirecek hamleleri yaptı. Daha fazla verim alabileceği oyuncuları sahaya sürdü. Fenerbahçe son bölümde risk aldı, rakibinin üzerine gitti. Greenwood’un direkten dönen şutu da vardı. Ama bitiş düdüğü geldiğinde tablo değişmedi. Fenerbahçe’nin kan kaybı devam etti.

HAKEM, ARDA’NIN KALECİYE VERDİĞİ GERİ PASI ÇÖZEMEDİ

Hakem Mehmet Türkmen’e ilk yarıda çok fazla iş düşmedi. Ama düştüğünde de doğru kararlar veremedi. Bir net sarı kartı atladı, verilmemesi gereken bir sarı kart gösterdi. Ama asıl kritik pozisyon Arda’nın kaleciye pası. Arda topu kalecisine bilerek, isteyerek ve ayağının içiyle kontrollü gönderiyor. Kaleci topu elle kontrol ediyor. Burada karar net: Endirekt serbest vuruş. Hakem bunu çözemedi.

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Ve maalesef Mehmet Türkmen söz konusu olduğunda, bu tür temel karar hatalarını artık şaşırtıcı bulmamaya başladık.

3 UZATMA DAKİKASINI NEYE GÖRE VERDİN?

Mehmet Türkmen. 12. Kural konusunda sıfır olan bir FİFA hakemi. Sahada zaman zaman yangın çıkıyor, Türkmen ise proaktif olmak bir yana, oralı bile değil; o anlarda saçını düzeltiyor. Bu arada, merak ediyorum; 3 uzatma dakikasını neye göre verdin Mehmet?