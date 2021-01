Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi'den hakem tepkisi!

Büyükekşi, yazılı açıklamasında, ligde büyük camialara karşı zor şartlar altında mücadele verdiklerini ancak buna rağmen hakem hatalarıyla büyük yara aldıklarını ifade etti.



Süper Lig'in en uzun süredir yenilmeyen takımı olarak, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında da galibiyet için sahaya çıktıklarını aktaran Büyükekşi, şöyle devam etti:



"Oldukça zor şartlar altında takımımız inanılmaz özveriyle galibiyete çok yaklaşmıştı ancak bu pozisyon özelinde görüşüne katılmadığımız VAR müdahalesiyle bizim için çok değerli iki puandan olduk. Bundan çok büyük üzüntü duyduk. Erzurumsporlular bile oyunun neden durduğunu anlamadan, maçın hakemi VAR monitöründen sadece dokuz saniye izleyerek penaltı kararını verdi. Biz bu karşılaşmadan üç puan alsaydık maç fazlasıyla lider duruma geçecektik. Gaziantep şehri Süper Lig'in lideri olacaktı. Böylesi bir düdükle, uyarıyla iki puanımızın elimizden alındığı hissindeyiz ve bunu kabul edemiyoruz."



Büyükekşi, zor şartlar altında, büyük ekonomik farkların içerisinde mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Aynı müsabakada Kevin Mirallas'a, ceza sahası dışında yerde kalmasıyla üstelik rakibin müdahalesi net bir şekilde varken hakem 'aldatmaya yönelik hareketten' dolayı sarı kart gösteriyor. Mirallas takımımızın en önemli oyuncularından ve bizce büyük bir hakem hatasıyla Ankaragücü maçı öncesi cezalı duruma düştü." şeklinde görüş belirtti.



Mehmet Büyükekşi, karşılaşmanın hakeminin VAR incelemesini 9 saniyede gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Bizim bu sezon son saniyelerde galibiyeti kaçırdığımız 3. maçımız oldu. Herkesin hafızalarında dün gibi canlanan Yeni Malatyaspor maçında son saniyede yediğimiz golün ardından VAR hakemi faul uyarısıyla maçın hakemi Ali Palabıyık'ı monitöre davet etmişti. O karşılaşmada çok net olan faul incelemesi tam 86 saniye sürerken, Erzurum maçında bize göre çok ağır olan faul pozisyonu sadece 9 saniye izlendi. Üstelik Malatya maçında net faul vardı, hakem golü verdi. Erzurum karşılaşmasında da karar çok ağır olmasına rağmen penaltıyı vererek dört puanımız gitmiş oldu. Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'na sormak istiyorum, ne gördü bu dokuz saniyede. Tek bir açıdan izleyip, karar vermesi maçın skoruna direkt olarak etki etmesiyle vicdanı sızlamadı mı. Hiçbir zaman ayrımcılık istemedik, eşitlik istedik. Ancak aleyhimize kararlar sürdürülüyor, bu takım topladığı 28 puanın tamamını sahada gösterdiği performansla kazandı. Hiçbir hakem bize yardım etmedi, yardım da istemedik."



- "Sumudica'ya ön yargı var"



Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının bitmesiyle beraber teknik direktör Sumudica'nın hakemlerin yanına gittiğini ve tebrik ettiğini, soyunma odasına giderken de kendisine sarı kart gösterildiğini aktaran Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:



"Maalesef hakemlerimizin teknik direktörümüz Marius Sumudica'ya olan ön yargılı kararları devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda oynadığımız Kasımpaşa maçının hemen başında kendi oyuncusuna bağırdığı için sarı kart gören hocamıza Erzurum maçında da hakemi tebrik ettiği için kart gösterildi. Bunu hocamız maçtan sonra öğrendi. Soyunma odamıza gelen dördüncü hakem, 'Sumudica sarı kart görmüştür. Kendisi düzgün ve nazik bir şekilde bizi tebrik etti ancak kural gereği yeşil alana hakemler çıkmadan girdiği için göstermek zorunda kaldık. Ne yazık ki kurallar böyle' denilerek bu karar bizim tarafımıza iletiliyor. Hangi maçtan sonra, hangi teknik adam sahaya girmiyor. Tepki gösterse, tartışma çıksa hakeme hak verebiliriz belki ama 'kusura bakmayın' diyerek bile sarı kart gösteriliyor. Bu kurallar sadece bizim ve Sumudica için mi geçerli."



Sumudica'nın Türkiye'nin en başarılı teknik adamı olduğunu belirten Büyükekşi, "Bu tarz kararlarla sindirilmeye çalışılması büyük bir haksızlıktır. Hocamızın yanında olmaya devam edeceğiz ve haklarımızı her zaman savunacağız. Şu unutulmasın ki bu kadar kolay kartlarla sadece hocamız Marius Sumudica değil, Gaziantep şehri, Gaziantep Futbol Kulübü cezalandırılıyor. Hakemlerimizden ricamız lütfen ön yargılar üzerinden değil de, her teknik adama eşit seviyede yaklaşmalarıdır." diyerek sözlerini tamamladı.

