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Gaziantep FK Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Gaziantep Fk#Başakşehir#Süper Lig
Gaziantep FK Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda

Gaziantep FK'nın Başakşehir FK'yı konuk ettiği iki Süper Lig maçında taraflar birer galibiyet aldı. Gaziantep FK ile oynadığı son iki lig maçını kaybeden Başakşehir FK, önceki yedi karşılaşmada altı galibiyet elde etmişti. Şimdi gözler bugün oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Gaziantep FK Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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İstanbul takımlarını konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Gaziantep FK, tek yenilgisini Ocak 2021'de Galatasaray'dan aldı. Bu sezon Süper Lig'de çıktığı iki deplasman maçından da puansız ayrılan Başakşehir FK, lig tarihinde sadece bir kez ilk 3+ dış saha karşılaşmasını yenilgiyle geçti.

Son iki Süper Lig maçından 4 puan çıkaran Gaziantep FK, Nisan 2021'den bu yana üst üste üç karşılaşmayı yenilgisiz geçmiyor. 2-0 kazandığı Fenerbahçe maçında bu sezon ilk kez kalesini gole kapatan Başakşehir FK, gol yemeden üst üste iki galibiyeti en son Temmuz 2020'de alabildi.

Muhammet Demir, Gaziantep FK formasıyla hem gol attığı hem de asist yaptığı son Süper Lig maçını Başakşehir FK'ya karşı oynadı. Süper Lig'e geldiği 2019/20 sezonundan bu yana oyuna sonradan girdiği maçlarda Fredrik Gulbrandsen'den daha fazla gol atan tek oyuncu Demba Ba. Başakşehir FK'nın Süper Lig'de attığı son üç golde asisti yapan isim olan Edin Visca, en son Ocak-Şubat 2019 arasında dört gollük bir seri yakaladı.

Aykut Kocaman ile karşılaştığı dört Süper Lig maçının sadece birini kazanan Erol Bulut, bu galibiyetini son karşılaşmada Aralık 2019'da aldı.

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GAZİANTEP FK BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK Başakşehir maçı 17:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#Gaziantep Fk#Başakşehir#Süper Lig