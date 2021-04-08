Gaziantep FK Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sahasında oynadığı son 25 Süper Lig maçının sadece ikisini kaybeden Gaziantep FK, iki mağlubiyetini de İstanbul takımlarından aldı. Süper Lig'de oynadığı son dört maçın ikisini kazanan Başakşehir, daha önceki 19 karşılaşmada aynı sayıda galibiyet alabilmişti.

Başakşehir bu sezon Süper Lig'de ilk golü yediği yedi deplasman maçını da kaybetti. Gaziantep FK ise sahasında açılışını yaptığı 10 karşılaşmada mağlubiyet almadı. Süper Lig'de görev yaptığı son iki maçta birer gol atan Muhammet Demir, Ekim 2015'ten bu yana ilk kez üst üste üç karşılaşmada fileleri havalandırmak istiyor. Muhammet, sezonun ilk yarısındaki Başakşehir maçında yaptığı gol katkısıyla Gaziantep FK'ya 2-1'lik galibiyeti getirmişti.

Gaziantep FK'ya rakip olduğu iki maçta da gol atamayan Edin Visca, Süper Lig kariyerinde 3+ kez karşılaştığı 25 takım arasında sadece Eskişehirspor ve BB Erzurumspor filelerini havalandıramadı. Gaziantep FK ile karşılaştığı üç Süper Lig maçında üç gol atan Enzo Crivelli, Türkiye kariyerinde iki gol kaydettiği ilk maçı geçen sezon bu deplasmanda oynamıştı. Süper Lig'de yabancı teknik direktörlere rakip olduğu son yedi maçı kaybetmeyen Aykut Kocaman, bu karşılaşmaların beşinde kalesini gole kapattı.

GAZİANTEP FK BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK Başakşehir maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE BİR FUTBOLCUNUN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Medipol Başakşehir Futbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcuda semptom bulunmadığı, izolasyon ve tedavi planlamalarının başlatıldığı belirtildi.