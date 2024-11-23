Gaziantep FK - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig Gaziantep FK Başakşehir muhtemel 11'ler

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Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Gaziantep FK, Başakşehir’i konuk ediyor. Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları süren Bitok ve kart cezalısı Viana maçta takımını yalnız bırakacak. Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek. Peki, Gaziantep FK Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig Gaziantep FK Başakşehir maçı canlı izle bilgisi

GAZİANTEP FK - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Ozan Ergün yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Gaziantep FK: Sokratis, Arda, Ertuğrul, Emre, Ndiaye, Sorescu, Mustafa, Kozlowski, Maxim, Okereke, Lungoyi.

Rams Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Lima, Berat, Kemen, Berkay, Serdar, Deniz, Piatek.

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3 oyuncu kart sınırında

Gaziantep FK'de Başakşehir maçı öncesi savunmanın önemli oyuncuları Ertuğrul Ersoy ve Enric Saborit ile orta saha Badou Ndiaye sarı kart sınırında bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 3'er sarı kartla cezalandırılan bu oyuncular, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 14. haftadaki Fenerbahçe müsabakasında görev alamayacak.

RAMS Başakşehir'in 16 puanı bulunuyor



Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 16 puanı bulunuyor.

Ligde son 5 maçını kazanamayan turuncu-lacivertli ekip, bu süreçte 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Son 3 maçında 2 galibiyet alan Gaziantep FK ise haftaya 12 puanla giriyor.

Başakşehir'de karşılaşma öncesinde cezalı oyuncu bulunmuyor.