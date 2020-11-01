Gaziantep FK ara vermeden Beşiktaş hazırlıklarına başladı!

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, iki grup halinde yapıldı.

Dayanıklılık çalışmaları üzerinde durulan ve yaklaşık 1,5 saat süren idman, çift kale maçla tamamlandı.

Elindeki sakatlıktan dolayı bir süredir takımdan ayrı kalan Andre Felipe de antrenmanda yer aldı.

Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

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