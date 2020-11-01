MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGaziantep FK ara vermeden Beşiktaş hazırlıklarına başladı!
GeriFutbol Gaziantep FK ara vermeden Beşiktaş hazırlıklarına başladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 01.11.2020 - 14:59 | Son Güncelleme:

Gaziantep FK ara vermeden Beşiktaş hazırlıklarına başladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gaziantep FK ara vermeden Beşiktaş hazırlıklarına başladı!
Abone Olgoogle-news

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 8. haftasında 6 Kasım Cuma günü Beşiktaş'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, iki grup halinde yapıldı.

Dayanıklılık çalışmaları üzerinde durulan ve yaklaşık 1,5 saat süren idman, çift kale maçla tamamlandı.

Gençlerbirliği 1-1 Gaziantep FK / Maçın özeti ve golleri
Gençlerbirliği 1-1 Gaziantep FK / Maçın özeti ve golleri

Elindeki sakatlıktan dolayı bir süredir takımdan ayrı kalan Andre Felipe de antrenmanda yer aldı.

Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

 

Gaziantep FK ara vermeden Beşiktaş hazırlıklarına başladı

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle