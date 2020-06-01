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Futbol
İHA
Haber Giriş: 01.06.2020 - 18:05,Son Güncelleme:

Gaziantep FK antrenmanlara tekrar başlıyor

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Gaziantep FK antrenmanlara tekrar başlıyor
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Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz günlerde korona virüs testi pozitif çıkan personele yapılan ikinci ve üçüncü testlerin negatif çıktığını duyurdu. Sonuçların negatif çıkmasının ardından antrenmanlara tekrar başlanacağı açıklandı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde geçtiğimiz günlerde korona virüs testi pozitif çıkan personele ikinci ve üçüncü korona virüs testleri yapıldı.

Yapılan testlerin ardından ilk testi pozitif çıkan personelin ikinci ve üçüncü testlerinin negatif çıktığını açıkladı. Kırmızı-siyahlılar, sonuçların negatif çıkmasının ardından antrenmanlara tekrar başlanacağını da duyurdu.

Konu ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız ve personelimize 28 Mayıs 2020 tarihli yapılan testte bir personelimizin pozitif çıkan Covid-19 testi tekrarlanmıştır. Hastanede kontrol altında tutulan personelimize yapılan son iki Covid-19 testi de negatif sonuçlanmış olup, takımımız gruplar halinde gerçekleştirdiği antrenmanı bu akşam saatlerinde sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

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