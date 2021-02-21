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Spor Arena
Haber Giriş: 21.02.2021 - 11:53 | Son Güncelleme:

Gaziantep FK Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig’de 26. hafta heyecanı

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Gaziantep FK Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig’de 26. hafta heyecanı
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Gaziantep FK Antalyaspor karşılaşması, Süper Lig’in 26. haftasında gerçekleştirilecek. Gaziantep FK Antalyaspor maçının hangi kanalda ve saat kaçta olduğu araştırılıyor. Futbolseverler Gaziantep FK Antalyaspor maçını bugün canlı yayında izleyebilecekler. İşte Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın detayları

Gaziantep FK Antalyaspor maçının saat kaçta ve hangi kanalda olduğu belli oldu. Gaziantep FK Antalyaspor maçı bugün saat 16:00’da oynanacak. Karşılaşmada Bursa bölgesi hakemlerinden Arda Kardeşler düdük çalacak.

GAZİANTEP FK ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA*

Gaziantep FK Antalyaspor maçı bugün saat 16:00’da oynanacak. Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor maçında Bursa bölgesi hakemlerinden Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Dördüncü hakem ise Batuhan Gültek olacak.

İki takım toplamda 11, Süper Lig'de ise 4'üncü kez birbirlerine rakip olacak.

10 MAÇTA TOPLAM 9 KIRMIZI

Bugüne kadar Antalyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanan 10 maç sonunda hakemler tarafından toplam 9 kırmızı kart çıkarıldı. Kartların 5'ini Gaziantep FK, 4'ünü ise Antalyaspor gördü. Sezonun ilk yarısında oynanan ve 1-1 sona eren maçta her iki takım da mücadeleyi 2'şer kırmızı kart görerek 9 kişi tamamladı.

Gaziantep FK Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda Süper Lig’de 26. hafta heyecanı

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