Gaziantep FK Antalya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı ilk üç resmi maçı kazanan Antalyaspor, daha sonraki üç ziyaretinden de galibiyet çıkaramadı. Gaziantep FK ile Antalyaspor arasında oynanan 10 lig maçında dokuz kırmızı kart çıkarken, bu kartların beşi Süper Lig'deki son üç karşılaşmada geldi.

Gaziantep FK ile Antalyaspor, Süper Lig tarihinde ilk beş maçı da beraberlikle sonuçlanan üçüncü eşleşme olabilir.

Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanamayan Gaziantep FK, en üst ligde daha uzun bir iç saha galibiyet hasreti yaşamadı. Süper Lig'deki son maçında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Antalyaspor, Ocak 2021'den bu yana üst üste iki galibiyet alamıyor.

Süper Lig'de çıktığı son maçta Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan Gaziantep FK, en üst ligde sadece bir kez gol atamadan üst üste iki yenilgi aldı. Süper Lig'de attığı 10 golün yedisini iç saha maçlarında kaydeden Gaziantep FK forveti Torgeir Börven, ligdeki son golünü Antalyaspor filelerine gönderdi.

Süper Lig'de görev yaptığı son maçta hat-trick yapan Haji Wright, lig tarihinde Samuel Eto'o'nun ardından Antalyaspor formasıyla bunu başaran ikinci yabancı oyuncu oldu. Deplasmanda görev yaptığı son iki Süper Lig maçını kaybeden Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, üst üste üç dış saha mağlubiyetini en son Ağustos- Ekim 2016 arasında aldı.

GAZİANTEP FK ANTALYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK Antalya maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.