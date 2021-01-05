Gaziantep FK Ankaragücü maçı saat kaçta? Gaziantep FK 14 maçtır kaybetmiyor

Ligde çıktığı son 14 maçını kaybetmeyen ve bu süreçte 7 galibiyet alan kırmızı-siyahlılar, Başkent temsilcisi karşısında da galibiyet hesapları yapıyor. Geçen hafta kart cezası nedeniyle takımdan uzak kalan Maxim, Ankaragücü maçında teknik heyetin görev vermesi halinde sahada yer alacak.

Gaziantep FK Ankaragücü maçı saat kaçta?

Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma 16:00'da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Bu hafta kart cezası nedeniyle Mirallas'tan ise yararlanamayacak olan Gaziantep temsilcisinde başka eksik oyuncu bulunmuyor.

Gaziantep FK, Ankaragücü'nü konuk ettiği üç lig maçını da kaybetmedi ancak üç karşılaşma da berabere bitti. Gaziantep FK ile oynadığı altı lig maçının sadece birini kazanan Ankaragücü, tek galibiyetini Mart 2018'de sahasında aldı. Sahasında oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Gaziantep FK, tarihinde ilk kez üst üste üç iç saha galibiyeti almak istiyor.

Süper Lig'de oynadığı son deplasman maçını kazanan Ankaragücü, Kasım 2008'den bu yana üst üste iki dış saha galibiyeti alamıyor. Süper Lig tarihinde salı günleri oynadığı dört deplasman maçının üçünü kaybeden Ankaragücü, tek galibiyetini Ocak 2012'deki son karşılaşmada almıştı. Süper Lig'de oynadığı son üç maçta da en az bir golde pay sahibi olan Gaziantep FK orta sahası Kevin Mirallas, daha uzun bir seriyi en son Mart-Nisan 2014 arasında Everton formasıyla yakalamıştı.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde Gaziantep FK formasıyla en fazla gol atan oyuncu olan Alexandru Maxim, geçen sezon bu stattaki karşılaşmada Ankaragücü filelerini havalandırmıştı.

Görev aldığı son iki maçta birer gol atan Ankaragücü orta sahası Daniel Lukasik, daha önce Süper Lig'de çıktığı 22 karşılaşmada bir golde pay sahibi olabilmişti.

Bu sezon Süper Lig'de çektiği yedi isabetli şutta beş gol atan Ankaragücü forveti Joseph Martin Paintsil, isabetli şutlarının %71'inde fileleri havalandırıyor. Süper Lig'de Ankara takımlarına rakip olduğu dokuz maçın sadece birini kaybeden Marius Sumudica, tek mağlubiyetini gol atamadığı tek karşılaşmada Gençlerbirliği'nden aldı.

Gaziantep FK'nin nöbetçi golcüsü: Kenan Özer

33 yaşındaki tecrübeli forvet, geride kalan 15 maçın 7'sinde ilk 11'de görev aldı, bu sürede 3 gol attı.

Bu sezon maç başına 38 dakika sahada kalan Kenan Özer:

"İster bir dakika ister 90 dakika görev verilsin, her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim"



Topladığı puanlarla üst sıralara tutunmaya çalışan Gaziantep Futbol Kulübünde forma giyen Kenan Özer, geride kalan haftalarda görev aldığı maçlarda adeta takımın nöbetçi golcüsü haline geldi.

Önceki sezon TFF 1. Lig'de mücadele ederken MKE Ankaragücü'nden Gaziantep FK'ye transfer olan 33 yaşındaki tecrübeli forvet, şampiyonluk yaşadığı Gaziantep temsilcisiyle 2 sezondur Süper Lig'de boy gösteriyor.

Geçen sezon 29 maçta görev alıp 3 gol atan Özer, bu sezon ise geçen yılın istatistiklerini şimdiden yakaladı. Geride kalan 15 lig maçının kadrosunda kendisine yer bulan ancak 7'sinde ilk 11'de şans bulan Kenan Özer, bu maçların sadece birinde karşılaşmanın son düdüğüne kadar sahada kalabildi. Geride kalan 15 lig müsabakasında 575 dakika forma şansı yakalayan Özer, maç başına 38 dakika süre ortalamasını buldu.



Takımına katkı sağlıyor



Mücadeleci yapısıyla dikkati çeken Kenan Özer, bu sezon 3 gol atarken, son olarak oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında da takım arkadaşı Kevin Mirallas'ın golünü hazırlayan isim oldu. Bu sezon Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor maçlarında da rakip fileleri havalandıran Kenan Özer, 3-1 kazanılan Fenerbahçe maçında da karşılaşmanın skorunu belirleyen frikik golüne imzasını attı.

Erzurum deplasmanında da 1 puanın alınmasında etkili rol oynayan Kenan Özer, bu sezon yedek kulübesinden takımına en çok katkı sağlayan isim oldu.

Kenan Özer: "Var gücümle takımıma katkı sağlamak istiyorum"



Kenan Özer, AA muhabirine, takımın iyi bir arkadaşlık ve aile ortamına sahip olduğunu söyledi.Bu durumun takımın ve bireysel olarak her oyuncunun performansına olumlu anlamda katkı sağladığını aktaran Özer, şöyle konuştu:

"Benim için sahada ne kadar kaldığım önemli değil, önemli olan sağladığım katkı. İster bir dakika ister 90 dakika görev verilsin, ben her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Bunun en önemlisi de benim performansımdan ziyade takımımızın alacağı sonuçlardır. Ben var gücümle takımıma katkı sağlamak istiyorum. Daha iyilerini yapabilmek için çok daha fazla çalışacağım."